5 секретних способів захистити свій смартфон на Андроїд

Телефони стали невід’ємною частиною нашого життя. Всередині телефону зазвичай зберігається чимало важливої ​​інформації, яка може зацікавити потенційних шахраїв. Варто залишити пристрій без нагляду всього на кілька хвилин, хтось може скористатися цією помилкою та отримати доступ до неї.





Проблеми можна уникнути, почавши використовувати сервіс WTMP. Суть його в тому, що фронтальна камера спрацьовує щоразу, коли вмикається екран телефону. Додатку потрібно дати доступ до камери, але це єдиний його мінус. З ним можна переглядати, хто брав телефон за вашої відсутності.

На кожному телефоні встановлено десятки програм. Серед них може бути шпигун, що зливає дані через інтернет . Шпигунський додаток може бути майстерно замаскований під цілком нормальну та корисну програму, але є реальний спосіб його вирахувати. Для цього можна встановити брандмауер без Root.

Його робота зводиться до контролю доступу додатків до Мережі. Запустивши його, потрібно перейти у вкладку «Очікуючі на доступ». Там можна наочно побачити, які програми хочуть отримати доступ і прийняти рішення, чи потрібно їх у цьому обмежувати чи ні. Сервіс зручний та дозволяє зрозуміти, «хто є хто».

Також непогано заздалегідь забезпечити захист камери. Тільки на перший погляд сам смартфон та його камера добре захищені. Насправді ж, хакери давно опанували ефективні методики злому. Та й у Мережі повно інструкцій, які розповідають, як зламати камеру того чи іншого смартфона.

Заблокувати доступ до камери допоможе програма Camera Guard. Після запуску програма аналізує оточення та видає список програм, які потребують доступу до камери. Користувачеві залишається лише ухвалити правильне рішення.

Щоб убезпечити смартфон та дані на ньому від сторонніх, не варто покладатися на коди доступу та сканер відбитків. Набагато краще сховати все важливе так, щоб ніхто не зрозумів, що ви його сховали. Найкращий спосіб зробити це – додаток App Hider. Програма створює в пам’яті пристрою захищену зону, потрапити в яку можна лише через неї.

The app was not found in the store. 🙁 Go to store Google websearch

При цьому програма вміє маскуватися під калькулятор, а доступ до секретів відкривається після введення пінкоду. У ній можна ховати важливі документи та фотографії. І, зауважте, програма повністю безкоштовна.

Напевно ми не скажемо нічого нового, але телефони можуть прослуховуватися. І користувачі можуть не здогадуватись про це. Для цього хакери встановлюють переадресацію на номер. Це можна перевірити, ввівши код *#21# і натиснувши кнопку виклику.

Після цього з’явиться вікно, у якому буде представлена ​​вичерпна інформація з дзвінків та СМС. Якщо ви побачите параметр “переадресація”, потрібно буде позбутися прослуховування, введенням комбінації ##002#. Ця команда гарантовано відключає всі встановлені переадресації.

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