Представлений доступний Oppo A16e за 130 доларів

Смартфон оснащений 6,52-дюймовим IPS-дисплеєм з краплеподібним вирізом, роздільною здатністю HD+ (1600 x 720 пікселів), частотою оновлення 60 Гц та захистом Gorilla Glass 3. Співвідношення екрану до корпусу становить 89,27%, пише GizmoChina.





Всередині розташований чіпсет MediaTek Helio P22, він працює в парі з 3 ГБ/4 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x та 32 ГБ/64 ГБ вбудованої пам’яті eMMC 5.1. Телефон живиться від акумулятора ємністю 4230 мАг, який підтримує заряджання через порт microUSB.

У A16e відсутній сканер відбитків пальців. Замість цього пристрій підтримує розблокування обличчям. Серед додаткових опцій варто відзначити 4G VoLTE та WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5, GPS, слот для карт пам’яті microSD та 3,5-мм аудіороз’єм.

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