OnePlus Ivan новий народний смартфон компанії

Нещодавно індійський регулятор BIS сертифікував новий смартфон компанії OnePlus, який отримав кодову назву Ivan. Подробиці про майбутній гаджет повідало світові видання 91mobiles, яке спирається на власні джерела.





Швидше за все новинку представлять під ім’ям OnePlus Nord 2 CE, а апаратною платформою стане MediaTek Dimensity 900, та від 128 до 256 ГБ постійної пам’яті. Програмною основою стане OxygenOS 12 на базі Android 12. На задній панелі гаджета знаходиться потрійна основна камера з роздільною здатністю 64+8+2 МП, а спереду 16-мегапіксельна фронталка.

Апарат отримав стандартний аудіоджек та скляну кришку. Варто зауважити, що конфігурація пристрою майже повністю повторює OPPO Reno 6. На території Індії OnePlus Nord 2 CE презентують до середини лютого.