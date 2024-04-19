RX 6800 XT перевірили в сучасних іграх
На YouTube-каналі GPU Tester перевірили ігрову продуктивність RX 6800 XT у 13 сучасних іграх.
Call of Duty Modern Warfare II запускалася з пресетом Extreme. Середня частота кадрів у цій грі дорівнювала 110 к/с.
Apex Legends йшла з графікою Ultra. Середній FPS у ній становив 140 к/с.
У грі Starfield із пресетом Custom середня продуктивність дорівнювала 41 к/с.
Counter-Strike 2 запускалася з графікою Very High. Середня частота кадрів у грі становила 170 к/с.
Star Wars Jedi: Survivor тестувалася на налаштуваннях графіки Epic. Середня продуктивність у ній дорівнювала 36 к/с.
Гра Hogwarts Legacy йшла з ультра-пресетом. Середня частота кадрів становила в ній 50 к/с.
A Plague Tale Requiem запускалася з графікою Ultra. У середньому в цій грі вдалося отримати 57 к/с.
Dying Light 2 Stay Human йшла з графікою High. Середня частота кадрів у цій грі становила 55 к/с.
Гра Forza Horizon 5 запускалася з пресетом Extreme. У середньому продуктивність дорівнювала 94 к/с.
Cyberpunk 2077 йшла на налаштуваннях графіки Custom. Середній FPS у ній дорівнював 32 к/с.
У Need for Speed Heat із графікою Ultra вдалося отримати 87 к/с.
God of War запускалася з пресетом Ultra. Середня продуктивність у ній дорівнювала 74 к/с.
У грі Marvel’s Spider-Man Remastered з налаштуваннями графіки Very High у середньому частота кадрів становила 81 к/с.
Висновок
У сучасних іграх у роздільній здатності 4К у середньому можна очікувати від RX 6800 XT FPS на рівні 79 к/с.
Характеристики збірки:
- материнська плата ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативна пам’ять G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процесор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охолодження LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- SSD WD BLACK SN850Х;
- блок живлення COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0.
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