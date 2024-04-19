RX 6800 XT перевірили в сучасних іграх

На YouTube-каналі GPU Tester перевірили ігрову продуктивність RX 6800 XT у 13 сучасних іграх.

Call of Duty Modern Warfare II запускалася з пресетом Extreme. Середня частота кадрів у цій грі дорівнювала 110 к/с.

Apex Legends йшла з графікою Ultra. Середній FPS у ній становив 140 к/с.

У грі Starfield із пресетом Custom середня продуктивність дорівнювала 41 к/с.

Counter-Strike 2 запускалася з графікою Very High. Середня частота кадрів у грі становила 170 к/с.

Star Wars Jedi: Survivor тестувалася на налаштуваннях графіки Epic. Середня продуктивність у ній дорівнювала 36 к/с.

Гра Hogwarts Legacy йшла з ультра-пресетом. Середня частота кадрів становила в ній 50 к/с.

A Plague Tale Requiem запускалася з графікою Ultra. У середньому в цій грі вдалося отримати 57 к/с.

Dying Light 2 Stay Human йшла з графікою High. Середня частота кадрів у цій грі становила 55 к/с.

Гра Forza Horizon 5 запускалася з пресетом Extreme. У середньому продуктивність дорівнювала 94 к/с.

Cyberpunk 2077 йшла на налаштуваннях графіки Custom. Середній FPS у ній дорівнював 32 к/с.

У Need for Speed Heat із графікою Ultra вдалося отримати 87 к/с.

God of War запускалася з пресетом Ultra. Середня продуктивність у ній дорівнювала 74 к/с.

У грі Marvel’s Spider-Man Remastered з налаштуваннями графіки Very High у середньому частота кадрів становила 81 к/с.

Висновок

У сучасних іграх у роздільній здатності 4К у середньому можна очікувати від RX 6800 XT FPS на рівні 79 к/с.

Характеристики збірки: