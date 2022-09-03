До лав ЗСУ надійшли бойові роботи вагою понад тонну

Натовські роботи THeMIS невдовзі допомагатимуть ЗСУ. Їх привезли в Україну у рамках проєкту «Журавель». Українські військові використовуватимуть їх для евакуації поранених з поля бою. Вони особливо ефективні коли бійці знаходяться під ворожим обстрілом, і група медиків просто фізично не може дістатись до місця.





Також роботи зможуть доставляти зброю та інші вантажі до військових. Механізм THeMIS може підіймати та перевозити на собі до 750 кг. Разом із роботом у комплекті є платформа для перевезення вантажів та людей, ящики для інструментів.

Робот чудово підходить і для виконання різних бойових задач: від розвідки до знешкодження боєприпасів.

В налаштуваннях робота можна робити певні зміни. Наприклад, їх можна обладнати зброєю для знищення вогневих цілей.

Французька армія вже випробовувала THeMIS під час контртерористичної операції в Малі. Сьогодні такі «помічники» є на озброєнні у 11 країнах, 7 з них члени Північноатлантичного Альянсу, включаючи США, Естонію, Нідерланди.

Технічні характеристики роботів THeMIS

Мультизадачний робот має модульну конструкцію та може бути обладнаний мінометом. Безпілотна наземна машина сприяє скороченню чисельності живої сили на полі бою. Ідеально відкалібровані гусеничні траки забезпечують пересування у різних умовах, тим паче по бездоріжжю. Його можна використовувати як на відкритій місцевості, так і у вуличних боях.

Один робот важить 1,63 тонни. Він здатен розвивати максимальну швидкість до 20 км/год. Цей гібрид працює як на дизелі, так і від електроенергії через вмонтований акумулятор. Автономність роботи на електроенергії 1,5 години, загальна автономність 15 годин. Кожну машину обладнано інфрачервоною камерою та тепловізором. Діапазон контролю видимості 1,5 км. У якості датчиків встановлено лідари.