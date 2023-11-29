Poco X6 Pro виявився глобальною версією Redmi K70E

У базі одного з регуляторів Таїланду, NBTC, засвітився новий смартфон Poco X6 Pro, анонс якого відбудеться наступного року. Однак номер моделі підозріло схожий з Redmi K70E, який суббренд Xiaomi представить уже сьогодні.

Судячи з усього, Poco X6 Pro з ідентифікаторами 2311DRK48G і 2311DRK48I стане глобальною версією Redmi K70E з номером моделі 2311DRK48C.

Як відомо, Xiaomi та її численні суббренди завжди використовували суфікс “G” у номерах моделей для позначення глобальних пристроїв, тоді як “I” позначає Індію і “C” – Китай.

З цього отримуємо, що Poco X6 Pro буде оснащений 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц, чипсетом Dimensity 8300-Ultra, до 16 ГБ оперативної та до 1 ТБ вбудованої пам’яті, а також акумулятором на 5500 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт. Тепер залишається дочекатися офіційного анонсу і розкриття цін.