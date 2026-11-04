OPPO Find X10 Ultra може отримати процесор Dimensity 9600 Pro та камеру з 10-кратним оптичним зумом

У мережі з’явилися нові подробиці про майбутній флагман OPPO Find X10 Ultra. Смартфону приписують потужний процесор MediaTek, 200-мегапіксельну камеру та великий дисплей із частотою оновлення 144 Гц.

За інформацією відомого інсайдера Digital Chat Station, компанія OPPO тестує новий смартфон під кодовою назвою Nebula. Пристрій може отримати флагманський процесор MediaTek Dimensity 9600 Pro, виготовлений за 2-нанометровим техпроцесом. Це стане помітною зміною для серії Find Ultra, попередні представники якої використовували топові чипи Qualcomm Snapdragon. Водночас остаточний вибір процесора поки не підтверджений.

Камера на 200 Мп і 10-кратне оптичне наближення

Однією з головних особливостей OPPO Find X10 Ultra має стати вдосконалена система камер. За попередніми даними, вона включатиме 200-мегапіксельний сенсор із розширеним динамічним діапазоном та перископічний телеоб’єктив із 10-кратним оптичним зумом. Така конструкція дозволить фотографувати віддалені об’єкти зі збереженням більшої кількості деталей порівняно зі звичайним цифровим збільшенням.

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Смартфону також приписують 6,89-дюймовий дисплей виробництва BOE з роздільною здатністю 2K та частотою оновлення 144 Гц. Екран матиме заокруглені кути та дуже тонкі симетричні рамки з усіх чотирьох сторін.

За іншими витоками, новинка може отримати акумулятор ємністю близько 8000 мАг. Однак ця інформація, як і решта характеристик, поки не підтверджена виробником.

Офіційну дату презентації OPPO Find X10 Ultra ще не оголошено. Очікується, що смартфон дебютує у 2027 році. Його вартість і перспективи появи на українському ринку наразі невідомі.