OPPO Find X10 Ultra может получить процессор Dimensity 9600 Pro и камеру с 10-кратным оптическим зумом

В сети появились новые подробности о будущем флагмане OPPO Find X10 Ultra. Смартфону приписывают мощный процессор MediaTek, 200-мегапиксельную камеру и большой дисплей с частотой обновления 144 Гц.

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, компания OPPO тестирует новый смартфон под кодовым названием Nebula. Устройство может получить флагманский процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro, изготовленный по 2-нанометровому технологическому процессу. Это станет заметным изменением для серии Find Ultra, предыдущие модели которой использовали топовые чипы Qualcomm Snapdragon. В то же время окончательный выбор процессора пока не подтвержден.

Камера на 200 Мп и 10-кратное оптическое увеличение

Одной из главных особенностей OPPO Find X10 Ultra должна стать усовершенствованная система камер. По предварительным данным, она будет включать 200-мегапиксельный сенсор с расширенным динамическим диапазоном и перископический телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом. Такая конструкция позволит фотографировать удаленные объекты с сохранением большего количества деталей по сравнению с обычным цифровым увеличением.

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Смартфону также приписывают 6,89-дюймовый дисплей производства BOE с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Экран будет иметь закругленные углы и очень тонкие симметричные рамки со всех четырёх сторон.

Согласно другим источникам, новинка может быть оснащена аккумулятором емкостью около 8000 мАч. Однако эта информация, как и остальные характеристики, пока не подтверждена производителем.

Официальная дата презентации OPPO Find X10 Ultra пока не объявлена. Ожидается, что смартфон дебютирует в 2027 году. Его стоимость и перспективы появления на украинском рынке пока неизвестны.