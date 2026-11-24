Xiaomi определилась с планом выхода на европейский автомобильный рынок. Продажи электромобилей бренда в ЕС начнутся в 2027 году, а до этого автомобили пройдут испытания в Германии, Швеции, Испании и Италии. Об этом президент группы Лу Вэйбинь рассказал во время отчета за третий квартал 24 ноября.

От полярного круга до Нюрбургринга

Программа испытаний охватывает семь полигонов, где инженеры будут проверять работу всех систем автомобиля и его поведение на высоких скоростях. Среди локаций уже назван зимний полигон в Арьеплуге на севере Швеции, где традиционно тестируют свои машины ведущие европейские производители, а также легендарный Нюрбургринг.

Для Xiaomi это почти родная трасса. В 2025 году SU7 Ultra проехал Нордшляйфе за 7:04,957, установив рекорд среди электроседанов и опередив Porsche Taycan Turbo GT. А в этом году YU7 GT показал время 7:22,755 и стал самым быстрым серийным электрокроссовером на этом круге. В октябре компания вновь привезла туда обновленный SU7 Ultra.

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Германия станет главным плацдармом

Официально в числе рынков запуска пока подтверждена только Германия. Именно там, в Мюнхене, работает европейский центр исследований и разработок Xiaomi. На выставке IFA в Берлине в сентябре компания подписала меморандумы с восемью немецкими дилерскими группами, в частности с Emil Frey Germany, Ernst Dello и LUEG, о создании сети продаж и сервиса. Швецию, Испанию и Италию Лу Вэйбинь назвал местами тестирования, но даты начала продаж там не уточнил.

Публичный европейский дебют, скорее всего, состоится на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене, который пройдет с 7 по 12 сентября 2027 года. Организаторы уже включили Xiaomi в список участников. За международную экспансию отвечает новый департамент во главе с вице-президентом автомобильного подразделения Юй Лигуо, который подчиняется непосредственно Лу Вэйбину и основателю компании Лэй Цзюню.

Вся линейка автомобилей Xiaomi в одном кадре: слева направо — Skynomad N90, YU7, SU7 Ultra и новый SU7. Кто из них первым поступит в продажу в Европе, компания пока держит в секрете

Какие модели приедут и сколько будут стоить

Официального списка моделей для Европы пока нет. Скорее всего, первыми станут седан SU7 и кроссовер YU7, а также его спортивная версия YU7 GT. Главным препятствием могут стать цены. Два года назад ЕС ввёл компенсационные пошлины на китайские электромобили, и Xiaomi, которая не сотрудничала с расследованием, будет платить максимальные 45,3%.

Насколько дорожают машины за пределами Китая, видно на примере ОАЭ, где местный дистрибьютор Gargash Prime Automotive уже принимает предзаказы на SU7, YU7 и гибриды Skynomad. Там базовая версия SU7 стоит от 169 900 дирхамов, то есть около 1,9 млн грн, хотя в Китае цена стартует с 219 900 юаней, или примерно 1,4 млн грн. И это в стране, которая не вводила никаких дополнительных пошлин на китайские электромобили. Первые машины в Эмиратах будут переданы клиентам в декабре.

Между тем в Китае дела идут отлично. В третьем квартале Xiaomi поставила покупателям 100 975 автомобилей, а в октябре впервые превысила отметку в 50 тысяч машин за месяц. Значительную часть этого объема обеспечили новые кроссоверы Skynomad N70 и N90 с удлинителем запаса хода, которых за первый полный месяц продаж было реализовано 27 147 штук.

В Украине автомобили Xiaomi уже можно приобрести через импортеров, в частности YU7 продается у нас с лета 2025 года. Официальный выход бренда на европейский рынок может сделать сервисное обслуживание и запчасти более доступными и для украинских владельцев.