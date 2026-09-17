Крупнейший в мире электрический корабль готов к эксплуатации: на его борту установлено более 5000 батарей

Крупнейший в мире полностью электрический корабль «China Zorrilla» завершил длительное плавание из Австралии в Южную Америку и готовится к работе на регулярном маршруте между Уругваем и Аргентиной.

130-метровый катамаран, который во время строительства имел обозначение Hull 096, был построен австралийской компанией Incat Tasmania для оператора Buquebus. 15 сентября 2026 года Incat официально внесла судно в перечень сданного флота.

По своим размерам это уже не экспериментальный электрический катер. China Zorrilla может перевозить до 2100 пассажиров и 225 автомобилей. Внутри также оборудовано около 2300 м² торговой площади.

Батарея весит около 250 тонн

Главная особенность судна скрыта внутри корпуса.

На борту установлено 5016 аккумуляторных блоков общей массой около 250 тонн. Совокупная ёмкость системы накопления энергии превышает 40 МВт·ч.

По данным Incat, это примерно в четыре раза больше, чем в любой предыдущей морской аккумуляторной установке такого типа.

Электроэнергия поступает на восемь электродвигателей, которые приводят в движение восемь водометов Wärtsilä WXJ1100. Компания также поставила систему управления энергией, силовую электронику и оборудование для зарядки постоянным током в порту.

Сам корпус изготовлен преимущественно из алюминия. Для электросудна это особенно важно: чем меньше собственная масса судна, тем меньше энергии требуется для его перемещения.

Схема двигателей и аккумуляторов China Zorrilla

Заряда хватает примерно на полтора часа

Возможности «China Zorrilla» наглядно демонстрируют и главное ограничение аккумуляторных кораблей.

По данным CHIP, запаса энергии хватает примерно на 90 минут работы. Для океанского контейнеровоза этого было бы явно недостаточно, но новый электропором создавался для совершенно другой задачи.

Он должен курсировать между Колонией-дель-Сакраменто в Уругвае и Буэнос-Айресом в Аргентине. Протяженность маршрута составляет около 56 км, а сама переправа занимает примерно час.

То есть огромная батарея рассчитана не на многодневные путешествия, а на короткие регулярные рейсы с возможностью зарядки в порту.

Именно такие маршруты сегодня представляются одним из наиболее реалистичных направлений электрификации крупного морского транспорта.

И это уже не единичный эксперимент

China Zorrilla может оказаться лишь началом.

Компания Incat уже строит для датского оператора Molslinjen три электрических парома длиной 129 метров. Каждый из них рассчитан на перевозку до 1500 пассажиров и 500 автомобилей. После ввода в эксплуатацию они станут крупнейшими электрическими паромами Европы.

Таким образом, аккумуляторные суда вряд ли в ближайшее время заменят крупные океанские танкеры или контейнеровозы. Однако на коротких маршрутах с предсказуемым расстоянием и развитой зарядной инфраструктурой электрическая тяга уже перестает быть лишь экспериментом.

China Zorrilla демонстрирует, что даже судно, рассчитанное на 2100 пассажиров и сотни автомобилей, сегодня можно полностью перевести на аккумуляторное питание — если правильно подобрать маршрут и режим эксплуатации.