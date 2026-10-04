Hyundai готовит два новых электрокроссовера: компактный IONIQ 4 и семейный IONIQ 7

По информации Auto Express, новинки должны дебютировать в течение ближайших 12–18 месяцев. Вероятные названия — IONIQ 4 и IONIQ 7. Hyundai пока не подтвердила их официально и не раскрыла технические характеристики.

Обе модели расширят выбор для покупателей, которым не подходят нынешние кроссоверы этой марки. Меньшая модель должна предложить практичный кузов по более доступной цене, а большая — более просторный салон, не уступающий габаритным флагманам IONIQ 9.

Компактный кроссовер и электромобиль для большой семьи

Будущему IONIQ 4 прогнозируют более квадратный кузов в стиле традиционных внедорожников. По сравнению с IONIQ 3 он должен получить больше пространства над головой, места для ног и более вместительный багажник. В салоне ожидается новая мультимедийная система Pleos Connect.

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По предварительным данным, компактный кроссовер будет предлагаться с аккумуляторами емкостью 42 и 61 кВт·ч и одним электродвигателем на передней оси. Официальные данные о запасе хода пока отсутствуют. Для покупателей эта модель может стать альтернативой Kona Electric, хотя говорить о полной замене последней ещё рано.

IONIQ 7 займет место между IONIQ 5 и IONIQ 9. Ожидаются версии с двумя рядами сидений, а также вариант с дополнительным третьим рядом для периодического использования. По размерам новинка будет ближе к IONIQ 5, однако получит более практичный кузов.

Более крупной модели прогнозируют задний или полный привод, один или два электродвигателя и 800-вольтовую архитектуру с быстрой зарядкой. Конкретные показатели мощности и время зарядки аккумулятора пока неизвестны. Упомянутые в сообщениях примерно 640 км запаса хода — это ожидания журналистов, а не обещание Hyundai.

Для украинских покупателей главные вопросы пока остаются открытыми: когда новинки появятся у официальных дилеров, какие версии будут представлены и сколько они будут стоить. Сроки выхода на рынок Украины и цены компания пока не объявила.

Параллельно с этим компания Hyundai уже представила новое поколение Tucson. Кроссовер стал больше, получил более выразительный угловатый дизайн и более просторный салон с мультимедийной системой Pleos Connect. В зависимости от комплектации центральный экран имеет диагональ 12,9 или 17 дюймов, а для основных функций сохранены физические кнопки. В линейке предусмотрены бензиновые двигатели, обычные гибриды и гибриды с возможностью зарядки от розетки.