Hyundai готує два нові електрокросовери: компактний IONIQ 4 та сімейний IONIQ 7

За інформацією Auto Express, новинки мають дебютувати протягом найближчих 12–18 місяців. Імовірні назви — IONIQ 4 та IONIQ 7. Hyundai поки не підтвердила їх офіційно й не розкрила технічних характеристик.

Обидві моделі розширять вибір для покупців, яким не підходять нинішні кросовери марки. Менша має запропонувати практичний кузов за доступнішою ціною, а більша — просторіший салон без переходу до габаритного флагмана IONIQ 9.

Компактний кросовер та електромобіль для великої родини

Майбутньому IONIQ 4 прогнозують квадратніший кузов у стилі традиційних позашляховиків. Порівняно з IONIQ 3 він має отримати більше простору над головою, місця для ніг і місткіший багажник. У салоні очікується нова мультимедійна система Pleos Connect.

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За попередніми даними, компактний кросовер запропонують із батареями на 42 та 61 кВт·год і одним електромотором на передній осі. Офіційного запасу ходу поки немає. Для покупців ця модель може стати альтернативою Kona Electric, хоча говорити про повну заміну останньої ще зарано.

IONIQ 7 розташується між IONIQ 5 та IONIQ 9. Очікуються виконання із двома рядами сидінь, а також варіант із додатковим третім рядом для періодичного використання. За розмірами новинка буде ближчою до IONIQ 5, проте отримає практичніший кузов.

Більшій моделі прогнозують задній або повний привід, один чи два електромотори та 800-вольтову архітектуру зі швидким заряджанням. Конкретні показники потужності й час поповнення батареї ще невідомі. Згадані в повідомленнях приблизно 640 км запасу ходу — очікування журналістів, а не обіцянка Hyundai.

Для українських покупців головні питання поки відкриті: коли новинки з’являться в офіційних дилерів, які версії привезуть і скільки вони коштуватимуть. Строків виходу в Україні та цін компанія ще не оголосила.

Паралельно Hyundai вже представила нове покоління Tucson. Кросовер став більшим, отримав виразніший кутастий дизайн і просторіший салон із мультимедійною системою Pleos Connect. Залежно від комплектації центральний екран має діагональ 12,9 або 17 дюймів, а для основних функцій зберегли фізичні кнопки. У лінійці передбачені бензинові двигуни, звичайні гібриди та гібриди з можливістю заряджання від розетки.