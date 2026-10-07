Jaguar Type 01 змінився до невпізнання: чому це може врятувати характер марки

Новий Jaguar Type 01 складно сплутати з попередніми автомобілями британської марки. Замість округлих форм, хрому та знайомого оформлення передньої частини — масивний кузов, чіткі лінії й вузька світлотехніка. На місці емблеми з хижаком з’явився напис Jaguar, а заднього скла немає взагалі.

Для прихильників класичних моделей такий автомобіль може виглядати відмовою від власної історії. Проте ми в редакції GSMinfo маємо дещо інший погляд це: радикальна зміна зовнішності сама по собі є частиною традиції Jaguar. Найвідоміші моделі компанії також не завжди нагадували своїх попередників.

Понад тисяча кінських сил і кузов завдовжки 5,2 метра

Jaguar Type 01 має довжину 5235 мм і висоту лише 1403 мм. Таке співвідношення створює незвичний ефект: автомобіль виглядає одночасно масивним і низьким. Додатково пропорції підкреслюють невеликі бічні вікна та стандартні 23-дюймові колеса.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Jaguar Type 01

Силова установка складається з трьох електромоторів загальною потужністю 1030 к. с. Із такими характеристиками Type 01 заявлений як найпотужніший серійний Jaguar в історії. Розгін від нуля до 100 км/год займає 3,2 секунди.

Акумулятор місткістю 118 кВт·год, за заявою компанії, забезпечує до 720 км запасу ходу. Реальна дальність залежатиме від швидкості, температури та умов руху. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,23, а перед водієм встановлений 24-дюймовий екран.

Окрему увагу слід звернути на відстань між передньою віссю та дверима — 898 мм, або приблизно 17% загальної довжини автомобіля. Подібне співвідношення мав легендарний E-Type. Тож зв’язок із класикою тут можна шукати у пропорціях кузова, навіть якщо окремі деталі не повторюють історичні моделі.

Чому Jaguar відмовився від знайомої зовнішності

Попередня стратегія дизайну вичерпала себе. У минулому десятилітті Jaguar активно оновлював модельний ряд, випускав кросовери та спортивні автомобілі, поєднуючи сучасні технології з упізнаваними рисами марки. Однак ця активність не забезпечила очікуваного ринкового прориву.

Type 01 демонструє набагато рішучіший підхід. Замість чергового переосмислення класичних форм компанія запропонувала новий візуальний образ. Один із ключових дизайнерів автомобіля Енді Віл, якого цитує Autocar, описав роботу над моделлю як процес, у якому компроміс був неприйнятним.

Jaguar Type 01

Це пояснює і важку передню частину, і поєднання горизонтальних світлових елементів із вертикальними лініями кузова. Таке оформлення навряд чи сподобається всім. Водночас воно дозволяє автомобілю виділятися та привертати увагу людей, які раніше не розглядали Jaguar.

Історія марки дає підстави для такого експерименту. E-Type свого часу суттєво відрізнявся від сімейства XK120, XK140 та XK150. Його наступник XJ-S також запропонував іншу естетику. А перше покоління седана XJ стало помітним відходом від зовнішності попередніх S-Type та 420.

Отже, вірність спадщині Jaguar можна розуміти ширше, ніж збереження певної форми фар або решітки. У трактуванні автора колонки вона полягає також у готовності створювати автомобілі, які змінюють уявлення про саму марку.

Електричний привід він теж вважає логічним продовженням характеру Jaguar: плавність роботи, швидкий відгук і можливості компонування відповідають історичному прагненню поєднувати комфорт, простір та динаміку.

За заявою Jaguar, попередній інтерес до Type 01 висловили близько 50 тисяч людей, причому 80% із них раніше не володіли автомобілями марки. Це ще не замовлення й не гарантія комерційного успіху. Проте саме здатність залучити нову аудиторію стане головною перевіркою того, чи виправдана настільки радикальна зміна.