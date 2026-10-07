Jaguar Type 01 изменился до неузнаваемости: почему это может спасти характер бренда

Новый Jaguar Type 01 трудно спутать с предыдущими моделями британской марки. Вместо округлых форм, хрома и привычного дизайна передней части — массивный кузов, четкие линии и узкие фары. На месте эмблемы с хищником появилась надпись Jaguar, а заднего стекла нет вообще.

Для поклонников классических моделей такой автомобиль может показаться отказом от собственной истории. Однако мы в редакции GSMinfo смотрим на это несколько иначе: радикальное изменение внешнего вида само по себе является частью традиции Jaguar. Самые известные модели компании также не всегда напоминали своих предшественников.

Более тысячи лошадиных сил и кузов длиной 5,2 метра

Jaguar Type 01 имеет длину 5235 мм и высоту всего 1403 мм. Такое соотношение создает необычный эффект: автомобиль выглядит одновременно массивным и низким. Кроме того, пропорции подчеркивают небольшие боковые окна и стандартные 23-дюймовые колеса.

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Jaguar Type 01

Силовая установка состоит из трёх электродвигателей общей мощностью 1030 к. с. Благодаря таким характеристикам Type 01 позиционируется как самый мощный серийный Jaguar в истории. Разгон от нуля до 100 км/ч занимает 3,2 секунды.

Аккумулятор емкостью 118 кВт·ч, по заявлению компании, обеспечивает запас хода до 720 км. Реальная дальность будет зависеть от скорости, температуры и условий движения. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,23, а перед водителем установлен 24-дюймовый экран.

Особое внимание следует обратить на расстояние между передней осью и дверью — 898 мм, или примерно 17 % от общей длины автомобиля. Подобное соотношение было у легендарного E-Type. Поэтому связь с классикой здесь можно искать в пропорциях кузова, даже если отдельные детали не повторяют исторические модели.

Почему Jaguar отказался от привычного внешнего вида

Прежняя стратегия дизайна изжила себя. В прошлом десятилетии Jaguar активно обновлял модельный ряд, выпускал кроссоверы и спортивные автомобили, сочетая современные технологии с узнаваемыми чертами марки. Однако эта активность не обеспечила ожидаемого рыночного прорыва.

Type 01 демонстрирует гораздо более решительный подход. Вместо очередного переосмысления классических форм компания предложила новый визуальный образ. Один из ключевых дизайнеров автомобиля Энди Уил, которого цитирует Autocar, описал работу над моделью как процесс, в котором компромисс был неприемлем.

Jaguar Type 01

Это объясняет и массивную переднюю часть, и сочетание горизонтальных световых элементов с вертикальными линиями кузова. Такой дизайн вряд ли понравится всем. В то же время он позволяет автомобилю выделяться и привлекать внимание людей, которые раньше не обращали внимания на Jaguar.

История марки дает основания для такого эксперимента. E-Type в своё время существенно отличался от семейства XK120, XK140 и XK150. Его преемник XJ-S также предложил иную эстетику. А первое поколение седана XJ стало заметным отходом от внешнего вида предыдущих моделей S-Type и 420.

Таким образом, верность наследию Jaguar можно понимать шире, чем просто сохранение определённой формы фар или решётки. По мнению автора колонки, она заключается также в готовности создавать автомобили, которые меняют представление о самой марке.

Электрический привод он также считает логическим продолжением характера Jaguar: плавность работы, быстрый отклик и возможности компоновки соответствуют историческому стремлению сочетать комфорт, простор и динамику.

По заявлению Jaguar, предварительный интерес к Type 01 проявили около 50 тысяч человек, причем 80 % из них ранее не владели автомобилями этой марки. Это ещё не заказ и не гарантия коммерческого успеха. Однако именно способность привлечь новую аудиторию станет главным испытанием того, оправдано ли столь радикальное изменение.