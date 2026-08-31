Xiaomi разработала собственный 3-нм процессор для автомобилей: он сможет запускать ИИ без использования облачных технологий

Xiaomi расширяет собственную линейку процессоров и впервые выходит с ней на автомобильный рынок. Компания представила Xring D100 — специализированный чип для систем интеллектуального и автономного вождения, коммерческое использование которого запланировано на 2027 год.

По заявлению Xiaomi, D100 стал первым разработанным в Китае высокопроизводительным автомобильным процессором такого класса, изготовленным по 3-нм технологическому процессу. Разработка и основные этапы тестирования чипа уже завершены.

Процессор оснащён 20 высокопроизводительными CPU-ядрами и отдельным 16-ядерным NPU, предназначенным для вычислений в области искусственного интеллекта. Система поддерживает до 160 ГБ унифицированной оперативной памяти.

Именно эта последняя характеристика даёт представление о планах Xiaomi. Компания утверждает, что автомобиль с процессором D100 потенциально сможет локально запускать модели искусственного интеллекта размером до 200 млрд параметров. То есть значительная часть сложных вычислений будет выполняться непосредственно в автомобиле, без постоянной передачи данных в облачные дата-центры.

Автомобиль превращается в мощный компьютер с искусственным интеллектом

Локальная работа крупных моделей может понадобиться не только для голосового помощника. Гораздо более важным направлением является анализ информации с камер, радаров и других датчиков, прогнозирование поведения участников дорожного движения и принятие решений системами помощи водителю.

Кроме того, использование ИИ непосредственно в автомобиле может снизить зависимость от мобильной сети и сократить задержку между получением информации и реакцией системы.

Xiaomi пока не сообщила об одной из важнейших характеристик D100 — производительности NPU в TOPS. Без этого показателя напрямую сравнивать новинку с автомобильными платформами Nvidia, Qualcomm, BYD или другими конкурентами пока сложно. Также неизвестно, какая именно серийная модель Xiaomi первой получит новый процессор.

Сегодня в автомобилях Xiaomi используются решения Nvidia. В частности, актуальные модели SU7 и YU7 в различных конфигурациях оснащаются автомобильными вычислительными платформами Nvidia для работы систем помощи водителю. Собственная платформа D100 позволит Xiaomi контролировать значительно большую часть технологической цепочки — от самого кремния до программного обеспечения автомобиля.

Xiaomi вкладывает миллиарды в разработку собственных чипов

D100 является частью гораздо более масштабной стратегии. Одновременно Xiaomi представила мобильное устройство Xring O3 и ускоритель искусственного интеллекта Xring O100. По данным Reuters, после перезапуска собственной программы по производству полупроводников компания инвестировала в неё более 20 млрд юаней — около 3 млрд долларов, а команда разработчиков уже насчитывает более 3000 человек.

Таким образом, Xiaomi постепенно создает собственную вычислительную платформу сразу для смартфонов, систем искусственного интеллекта и автомобилей.

Для автомобильного подразделения это особенно важно: современный электромобиль всё больше зависит не от мощности электродвигателя, а от вычислительных возможностей. И если D100 продемонстрирует конкурентоспособную производительность в серийных автомобилях, Xiaomi сможет самостоятельно контролировать одну из самых дорогих и стратегически важных частей автомобиля, а не закупать её у сторонних поставщиков.