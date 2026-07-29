919 км на одном заряде: BMW представила удлиненную версию iX3 для китайского рынка

BMW представила удлиненную версию электрокроссовера iX3 — Long-Wheelbase, которая получила рекордный для этой модели запас хода до 919 километров. Стоит сразу уточнить: речь идет о китайском измерительном цикле CLTC, который заметно более оптимистичен, чем европейский WLTP, поэтому в реальных условиях показатель будет ощутимо скромнее.

Платформа и аккумулятор

Автомобиль построен на новой архитектуре Neue Klasse с 800-вольтовой электрической системой и аккумуляторными батареями, изготовленными по технологии Cell-to-Pack — когда элементы интегрируются непосредственно в корпус аккумулятора, без промежуточных модулей. По данным производителя, это обеспечило на 20 % более высокую плотность энергии, на 30 % больший запас хода и на 30 % более быструю зарядку по сравнению с предыдущим поколением.

На практике это означает, что за десять минут зарядки автомобиль способен увеличить запас хода примерно на 400 километров. Заявленный средний расход энергии составляет 13,6 кВт·ч на 100 км.

Характеристики

Параметр Значение Запас хода до 919 км (CLTC) Потребление энергии 13,6 кВт·ч / 100 км Мощность 477 л. с. (351 кВт), два электродвигателя Архитектура 800 В, Neue Klasse, Cell-to-Pack Длина / ширина / высота 4885 / 1895 / 1635 мм Колесная база 3005 мм

Удлиненная колесная база в 3005 мм — ключевое отличие от «обычного» iX3: такие версии создаются специально для Китая, где покупатели автомобилей премиум-класса традиционно ценят простор на заднем сиденье.

Интерьер получил новую мультимедийную систему BMW Panoramic iDrive с панорамной проекцией на лобовое стекло в формате 4K, которая занимает всю ширину стекла, а также 17,9-дюймовый центральный дисплей.

Когда ожидать

Модель будут производить в Китае и продавать исключительно на местном рынке. Предпродажа начнётся на автосалоне в Чэнду, а первые поставки клиентам запланированы на четвёртый квартал 2026 года. Цены производитель пока не объявил.

Гонка на тысячу километров

Показатель в 919 км наглядно демонстрирует, насколько жесткой стала конкуренция именно на китайском рынке. На днях BYD представила флагманский седан Great Han, заднеприводная версия которого преодолевает 1008 км по тому же циклу CLTC — то есть уже преодолела символическую отметку в тысячу километров. Правда, прямое сравнение здесь не совсем корректно: Great Han — это низкий полноразмерный седан длиной 5256 мм с батареей на 102,3 кВт·ч, тогда как iX3 — более высокий и менее аэродинамичный кроссовер.

Показательно и другое: борьба за запас хода всё больше перемещается с европейского и американского рынков именно в Китай, где подобные цифры стали одним из главных маркетинговых аргументов.