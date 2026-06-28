Новые BMW станут не просто автомобилями: они смогут служить накопителем энергии

BMW хочет, чтобы электромобиль был не только средством передвижения, но и частью домашней энергосистемы. Компания совместно с SOLARWATT представила решение, которое позволит автомобилям будущей линейки Neue Klasse работать в качестве дополнительного накопителя энергии для дома.

Речь идет о технологии Vehicle-to-Home, или V2H. Она позволяет не только заряжать электромобиль от домашней электросети, но и, при необходимости, возвращать энергию из аккумулятора автомобиля обратно в дом. То есть автомобиль, который большую часть суток стоит в гараже или во дворе, может стать полезным элементом энергетической системы, а не просто ещё одним потребителем электроэнергии.

Как будет работать система BMW и SOLARWATT

Для работы новой функции требуются три ключевых компонента: электромобиль BMW Neue Klasse, двунаправленная зарядная станция BMW Wallbox Professional и система управления энергией SOLARWATT Manager. Именно она должна координировать работу солнечных панелей, домашнего аккумулятора, автомобиля и бытовых приборов.

Идея заключается в том, чтобы энергия использовалась максимально рационально. Например, днём солнечные панели могут вырабатывать больше электроэнергии, чем требуется дому. Вместо того чтобы сдавать излишки в сеть или терять потенциальную выгоду, система сможет направить их в аккумулятор автомобиля или стационарный домашний накопитель.

Позже, когда потребление увеличится, например вечером, электромобиль сможет передать часть накопленной энергии для нужд дома. Это может быть питание освещения, бытовой техники, теплового насоса, электроники или других устройств.

Управлять процессом пользователь сможет через приложения My BMW и SOLARWATT Home. Владелец автомобиля сможет установить время выезда, желаемый уровень заряда аккумулятора и приоритеты для дома. Это важно, ведь система не должна оставить автомобиль без необходимого запаса хода.

Почему это важно для владельцев солнечных панелей

В BMW отмечают, что такая интеграция должна повысить уровень собственного потребления солнечной энергии. Это особенно актуально для домов с фотоэлектрическими панелями, ведь выработка электроэнергии не всегда совпадает с пиками потребления.

Больше всего солнечной энергии обычно вырабатывается днём, когда жильцов может не быть дома или потребление невелико. Зато утром и вечером, когда люди активнее пользуются техникой, выработка уже ниже. Аккумулятор электромобиля может помочь сгладить этот дисбаланс.

Система также сможет учитывать прогнозы по производству солнечной энергии и динамические тарифы на электроэнергию. Если солнечной энергии недостаточно, например зимой, автомобиль или домашний аккумулятор можно будет заряжать в то время, когда электроэнергия дешевле.

Впрочем, это не то же самое, что Vehicle-to-Grid, когда электромобиль передает энергию в общую электросеть. В случае с BMW и SOLARWATT основной акцент сделан именно на использовании энергии внутри домохозяйства.

Преимущества очевидны: меньшая зависимость от электросети, более высокая эффективность использования солнечных панелей и потенциально более низкие счета за электроэнергию. Но есть и вопросы, которые пока остаются открытыми.

Прежде всего — цена. Для работы системы потребуется новый электромобиль BMW, специальная зарядная станция и совместимая система управления энергией. Поэтому на первых порах это вряд ли станет массовым решением для рядовых водителей. Скорее всего, первыми его получат владельцы частных домов с солнечными панелями и достаточным бюджетом на энергонезависимость.

Второй вопрос — ресурс аккумулятора. Дополнительное использование аккумулятора для питания дома означает новые циклы заряда и разряда. BMW уверяет, что система должна работать рационально и без лишних хлопот для пользователя, но долгосрочную эффективность таких решений покажет только практика.

Запуск решения запланирован на конец 2026 года. Сначала оно будет доступно в Германии, Австрии и Нидерландах. Другие рынки, вероятно, будут подключаться постепенно.

Для BMW это важный шаг в развитии электромобилей. Neue Klasse должна стать не просто новым поколением автомобилей, а частью более широкой экосистемы, в которой автомобиль, дом, солнечные панели и накопители энергии работают как единый механизм.