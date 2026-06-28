Нові BMW стануть не просто авто: вони зможуть працювати як накопичувач енергії

BMW хоче, щоб електромобіль був не лише транспортом, а й частиною домашньої енергосистеми. Компанія разом із SOLARWATT представила рішення, яке дозволить автомобілям майбутньої лінійки Neue Klasse працювати як додатковий накопичувач енергії для будинку.

Йдеться про технологію Vehicle-to-Home, або V2H. Вона дає змогу не тільки заряджати електромобіль від домашньої мережі, а й у разі потреби повертати енергію з акумулятора авто назад у будинок. Тобто машина, яка більшу частину доби стоїть у гаражі або на подвір’ї, може стати корисним елементом енергетичної системи, а не просто ще одним споживачем електрики.

Як працюватиме система BMW і SOLARWATT

Для роботи нової функції потрібні три ключові компоненти: електромобіль BMW Neue Klasse, двонаправлена зарядна станція BMW Wallbox Professional і система керування енергією SOLARWATT Manager. Саме вона має координувати роботу сонячних панелей, домашнього акумулятора, автомобіля та побутових приладів.

Ідея полягає в тому, щоб енергія використовувалася максимально раціонально. Наприклад, удень сонячні панелі можуть виробляти більше електроенергії, ніж потрібно будинку. Замість того щоб віддавати надлишок у мережу або втрачати потенційну вигоду, система зможе спрямувати його в акумулятор автомобіля чи стаціонарний домашній накопичувач.

Пізніше, коли споживання зросте, наприклад увечері, електромобіль зможе віддати частину запасеної енергії на потреби будинку. Це може бути живлення освітлення, побутової техніки, теплового насоса, електроніки або інших пристроїв.

Керувати процесом користувач зможе через застосунки My BMW та SOLARWATT Home. Власник авто зможе встановити час виїзду, бажаний рівень заряду батареї та пріоритети для будинку. Це важливо, адже система не повинна залишити автомобіль без потрібного запасу ходу.

Чому це важливо для власників сонячних панелей

У BMW наголошують, що така інтеграція має підвищити рівень власного споживання сонячної енергії. Це особливо актуально для будинків із фотоелектричними панелями, адже виробництво електрики не завжди збігається з піками споживання.

Найбільше сонячної енергії зазвичай виробляється вдень, коли мешканців може не бути вдома або споживання невелике. Натомість вранці та ввечері, коли люди активніше користуються технікою, виробництво вже нижче. Акумулятор електромобіля може допомогти згладити цей дисбаланс.

Система також зможе враховувати прогнози виробництва сонячної енергії та динамічні тарифи на електроенергію. Якщо сонячної генерації недостатньо, наприклад узимку, авто або домашній накопичувач можна буде заряджати тоді, коли електроенергія дешевша.

Втім, це не те саме, що Vehicle-to-Grid, коли електромобіль віддає енергію у загальну електромережу. У випадку BMW і SOLARWATT головний акцент зроблений саме на використанні енергії всередині домогосподарства.

Переваги очевидні: менше залежності від мережі, вища ефективність використання сонячних панелей і потенційно нижчі рахунки за електроенергію. Але є й питання, які поки залишаються відкритими.

Найперше — ціна. Для роботи системи потрібен новий електромобіль BMW, спеціальна зарядна станція та сумісна система керування енергією. Тому на старті це навряд чи буде масове рішення для пересічних водіїв. Ймовірніше, першими його отримають власники приватних будинків із сонячними панелями та достатнім бюджетом на енергонезалежність.

Друге питання — ресурс акумулятора. Додаткове використання батареї для живлення будинку означає нові цикли заряду й розряду. BMW запевняє, що система має працювати розумно й без зайвого навантаження для користувача, але довгострокову ефективність таких рішень покаже лише практика.

Запуск рішення запланований на кінець 2026 року. Спочатку воно буде доступне в Німеччині, Австрії та Нідерландах. Інші ринки, ймовірно, підключатимуть поступово.

Для BMW це важливий крок у розвитку електромобілів. Neue Klasse має стати не просто новим поколінням машин, а частиною ширшої екосистеми, де автомобіль, будинок, сонячні панелі та накопичувачі енергії працюють як єдиний механізм.