BYD бросает вызов S-Class: флагман Great Han сможет преодолеть 1000 км на одном заряде

Китайский автопроизводитель BYD представил официальные данные о своём новом флагманском седане Great Han (Da Han) — вершине линейки Dynasty. Главная особенность модели — запас хода на электротяге, превышающий 1000 километров.

В базовой заднеприводной версии седан способен преодолевать до 1008 км по китайскому циклу CLTC. Полноприводная модификация с двумя двигателями имеет несколько меньший показатель — около 880 км. Автомобиль питается от тяговой батареи типа LFP емкостью примерно 102,3 кВт·ч, а благодаря технологии Blade Battery 2.0 заявлена поддержка быстрой «флеш-зарядки».

Модель предлагается в двух вариантах силовой установки. Заднеприводная версия с одним электродвигателем развивает 370 кВт (496 л. с.) и разгоняется до 240 км/ч. Полноприводная модификация с двумя двигателями развивает мощность 570 кВт (764 к. с.) и достигает максимальной скорости до 270 км/ч.

По габаритам Great Han относится к классу полноразмерных автомобилей: длина составляет 5256 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1510 мм, а колесная база достигает 3130 мм. Производитель отмечает, что седан на 66 мм длиннее стандартного Mercedes-Benz S-Class. Полная масса автомобиля составляет от 2210 до 2505 кг в зависимости от комплектации. В число оборудования входят лидар и система водителя-ассистентов DiPilot.

Помимо полностью электрической версии, в линейке предусмотрен и гибридный вариант (PHEV): он сочетает в себе 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 154 к. с. с электродвигателем мощностью 200 кВт и батареей емкостью около 54,5 кВт·ч, что позволяет проехать до 470 км исключительно на электротяге.

Официальная презентация седана состоялась 27 июля 2026 года. Продажи Great Han планируется начать на китайском рынке до конца года; стоимость новинки производитель пока не объявил.