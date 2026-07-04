Автомобиль изнашивается даже без движения: что происходит во время длительного простоя

Многие водители считают, что автомобиль изнашивается только во время поездок. На самом деле длительный простой тоже может создать немало проблем. Если автомобиль неделями или месяцами стоит без движения, страдают аккумулятор, шины, тормоза, технические жидкости, топливо, резиновые уплотнители и даже двигатель.

Сначала разряжается аккумулятор

Даже когда двигатель автомобиля выключен, он продолжает потреблять электроэнергию. Заряд постепенно расходуется на работу сигнализации, бортовой электроники, систем доступа и других модулей.

Если автомобиль простоит несколько недель или месяцев без запуска, аккумулятор может полностью разрядиться. Особенно быстро это происходит в холодное время года или если аккумулятор уже не новый.

Шины могут деформироваться

Во время длительной стоянки вес автомобиля постоянно давит на одни и те же участки шин. Из-за этого на резине могут появиться так называемые «плоские пятна».

После начала движения такие деформации могут вызывать вибрацию, шум или неравномерное качение. Кроме того, шины постепенно теряют давление, даже если автомобиль не эксплуатируется.

Тормоза ржавеют быстрее, чем кажется

Тормозные диски могут покрыться тонким слоем ржавчины уже через несколько дней простоя, особенно если автомобиль стоит на улице или во влажном месте.

Обычно лёгкий налёт исчезает после первых торможений. Но если автомобиль долго не движется, коррозия может усугубиться и ухудшить работу тормозной системы.

Технические жидкости тоже стареют

Моторное масло, тормозная жидкость, антифриз и другие жидкости со временем теряют свои свойства. Поэтому их нужно менять не только по пробегу, но и по сроку эксплуатации.

Это важно даже для автомобилей, которые используются редко. Машина может иметь небольшой пробег, но старое масло или тормозная жидкость всё равно будут хуже выполнять свои функции.

Могут возникнуть проблемы с двигателем и топливом

Если двигатель долго не запускается, масло постепенно стекает с деталей, а резиновые уплотнители и сальники могут пересыхать. После длительного простоя первый запуск может сопровождаться повышенной нагрузкой на двигатель.

Топливо также не сохраняет свои свойства бесконечно. Через несколько месяцев бензин или дизельное топливо могут портиться, а в баке может скапливаться конденсат. Это повышает риск коррозии и возникновения проблем в топливной системе.

Как сохранить автомобиль, если он редко эксплуатируется

Чтобы снизить риски во время простоя, следует соблюдать несколько правил:

запускать двигатель хотя бы раз в одну-две недели;

периодически выезжать на 20–30 минут, чтобы прогрелись двигатель, коробка передач и тормоза;

следить за давлением в шинах;

при длительном хранении использовать зарядное устройство или устройство поддержания заряда для аккумулятора;

Хранить автомобиль в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Если автомобиль долго простоял без движения, перед началом активной эксплуатации следует проверить аккумулятор, давление в шинах, состояние тормозов, уровень технических жидкостей и работу двигателя. Это поможет избежать неприятных сюрпризов уже в первой поездке.