2000 километров без остановки на заправку: Volkswagen представил гибридный седан ID. Era 5S

В то время как в Европе Volkswagen позиционирует линейку ID как исключительно электрическую, в Китае бренд пошел совершенно другим путем. Совместное предприятие SAIC Volkswagen 11 августа открыло предпродажу гибридного седана ID. Era 5S, главная особенность которого — запас хода, превышающий 2000 км благодаря сочетанию электротяги и бензинового бака. Официальная презентация модели запланирована на автосалоне в Чэнду 21 августа, а стартовая цена составит от 115 900 юаней — примерно 17 тысяч долларов по курсу.

Технически это классический плагин-гибрид: 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 80 кВт работает в паре с электродвигателем, развивающим пиковую мощность 130 кВт, а литий-железо-фосфатную батарею поставляет компания Rept Battero. Исключительно на электричестве автомобиль проходит до 160 км по китайскому циклу CLTC, а когда аккумулятор разряжается, расход топлива снижается до 2,82 л/100 км — отсюда и итоговая цифра запаса хода на два бака с лишком.

Параметр Значение Двигатель / электродвигатель 1,5 л, 80 кВт / 130 кВт Батарея LFP, Rept Battero Запас хода на электротяге (CLTC) до 160 км Общий запас хода более 2000 км Расход (разряженная батарея) 2,82 л/100 км Длина / ширина / высота 4836 / 1880 / 1505 мм Цена на старте от ~17 070 долларов

Отдельная изюминка — система автономного вождения Xingyun Zhixing, основанная на алгоритмах Horizon Robotics: автоматическая и дистанционная парковка, управление на автомагистралях без участия водителя и экстренное торможение, работающее на скорости до 140 км/ч. По словам производителя, это первый седан такого класса в мировой линейке Volkswagen, оснащенный городской системой помощи водителю NOA.

Главный нюанс — ID. Era 5S создан исключительно для Китая, и признаков выхода на другие рынки пока нет. Это вписывается в общую стратегию Volkswagen последних лет: концерн сочетает глобальные стандарты качества с локальными технологическими решениями, разработанными специально с учетом потребностей и конкуренции китайского авторынка.

Напомним, что в Европе стратегия Volkswagen противоположна — сделать электромобили более доступными: ранее мы писали о том, как концерн открыл прием заказов на базовую версию ID. Polo стоимостью от 24 995 евро с запасом хода до 334 км.