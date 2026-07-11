Volkswagen сократит половину моделей: концерн готовит масштабную реорганизацию модельного ряда

Volkswagen Group начинает масштабную трансформацию бизнеса. Концерн планирует сократить количество моделей, уменьшить число комплектаций и адаптировать заводы к снижению спроса.

Volkswagen Group объявила о новом этапе трансформации, который должен сделать компанию более эффективной, устойчивой и конкурентоспособной. Речь идет не только о бренде Volkswagen, но и обо всем автомобильном концерне, в состав которого входят несколько марок.

Главное изменение — постепенное сокращение модельного ряда. Компания планирует сосредоточиться на самых привлекательных и прибыльных сегментах рынка, а общее количество моделей сократить на 50 %. Также Volkswagen Group намерена на 75% сократить сложность предложения — прежде всего количество комплектаций, опций и технических вариантов.

Что именно изменится

В Volkswagen поясняют, что компания намерена направить инвестиции и ресурсы на разработку тех автомобилей и технологий, которые приносят наибольшую пользу клиентам и самому концерну. Проще говоря, в будущем покупателям могут предлагать меньше моделей и меньше вариантов комплектации, но производителю будет дешевле их разрабатывать и выпускать.

Основные изменения выглядят следующим образом:

модельный ряд постепенно сократят до 50%;

количество комплектаций и опций может быть сокращено до 75%;

автомобили будут сосредоточены в наиболее востребованных сегментах;

продукты и технологии будут в большей степени адаптироваться к конкретным регионам;

производство будет адаптировано к реальному спросу на рынке.

Кроме того, Volkswagen Group планирует гармонизировать ключевые технологии: платформы, электронные архитектуры и программное обеспечение. Цель — устранить дублирование, сократить расходы и более эффективно использовать совместные разработки для различных марок концерна.

Заводы тоже ждут перемен

Еще один важный момент — производственные мощности. До пандемии COVID-19 Volkswagen Group инвестировала в производство примерно 12 млн автомобилей в год. Теперь концерн ориентируется на другой уровень спроса — около 9 млн автомобилей в год. Компания уже сократила мощности примерно на 2 млн машин и планирует дальнейшие шаги в Китае и Европе.

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Причина таких изменений — усложнение ситуации на мировом авторынке. Volkswagen Group прямо указывает на геополитическую напряженность, рост затрат, тарифы, ужесточение регуляторных требований и усиление конкуренции. Особенно сильное давление на традиционных автопроизводителей оказывают китайские компании, которые быстро развивают электромобили и программные технологии.

Для покупателей это может означать, что в будущем выбор отдельных моделей, двигателей или комплектаций сократится. В то же время популярные и прибыльные автомобили, скорее всего, останутся в линейке, а под сокращение могут попасть модели с небольшим спросом или те, которые дублируют друг друга в разных сегментах.

Volkswagen Group называет этот план частью подготовки к 2030 году. Компания хочет стать более оперативной, простой в управлении и менее зависимой от лишних расходов.