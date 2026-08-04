Производитель Leopard будет строить боевые корабли: Rheinmetall представил свой первый фрегат

Немецкий концерн Rheinmetall, известный прежде всего танками Leopard, орудиями и боеприпасами, всерьёз вступает в сферу судостроения. Компания представила концепт фрегата GMF 140 — корабля, который по огневой мощи претендует на класс эсминцев, оставаясь при этом формально фрегатом.

Две трети эсминца за меньшие деньги

Самая красноречивая цифра проекта — 64 пусковые шахты вертикального запуска стандарта Strike Length, пригодные для самых тяжелых ракет. Это вдвое больше, чем у будущих американских фрегатов класса Constellation, и составляет две трети боекомплекта полноценного эсминца Arleigh Burke — главной рабочей лошадки флота США.

Параметр GMF 140 Эсминец типа «Арли Берк III» Длина 140 м ~155 м Водоизмещение более 6000 т ~9700 т Шахты VLS 64 96

Помимо ракетного вооружения, проект предусматривает 127-мм пушку, противокорабельные ракеты, торпедные аппараты, системы ближней обороны, а в перспективе — и лазерное оружие, для которого закладывается запас энергии и системы охлаждения. Подводную сферу охватывают корпусный и буксируемый гидролокаторы, вертолёт и беспилотные надводные и подводные аппараты.

Американское сердце немецкого корабля

Самое интересное решение — интеграция американской боевой системы Aegis в сочетании с системой управления боем CMS 330 от Lockheed Martin, разработанной в свое время для канадского флота. Радары в топовой конфигурации должны обнаруживать не только самолеты, но и баллистические и гиперзвуковые цели.

Выбор «начинки» указывает на целевую аудиторию: Rheinmetall планирует предложить корабль в первую очередь Северной Америке, и наиболее вероятным кандидатом выглядит Канада, с которой компания уже сотрудничает в рамках модернизации фрегатов класса Halifax. Канадский флот привык и к CMS 330, и к американским стандартам — поэтому немецкий корпус с проверенной заокеанской электроникой может оказаться компромиссом, который устроит всех.

Пока что это всего лишь обещание

Важно помнить о статусе проекта: GMF 140 существует только на презентациях, а не на стапелях. У него нет ни заказчика, ни сроков строительства, ни окончательной конфигурации вооружения. Как метко подытоживает автор оригинального материала, «пока что мы смотрим на обещание, а не на корабль».

Впрочем, сама заявка показательна: Rheinmetall, который на фоне перевооружения Европы превратился в гиганта с рекордной капитализацией, скупает верфи и агрессивно расширяется в морском сегменте. Если GMF 140 найдет заказчика, на рынке военных кораблей появится новый серьёзный игрок — с немецкой производственной базой и аппетитами, растущими вместе с оборонными бюджетами НАТО.

Напомним, что тем временем гонка морских вооружений набирает обороты и в Азии: ранее мы писали о том, как Китай запустил гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-20 с серийного эсминца Type 052D, в четыре раза увеличив количество носителей этого оружия.