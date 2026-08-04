Виробник Leopard будуватиме бойові кораблі: Rheinmetall показав свій перший фрегат

Німецький концерн Rheinmetall, відомий насамперед танками Leopard, гарматами й боєприпасами, всерйоз заходить у кораблебудування. Компанія представила концепт фрегата GMF 140 — корабля, який за вогневою потужністю зазіхає на клас есмінців, залишаючись при цьому формально фрегатом.

Дві третини есмінця за менші гроші

Найпромовистіша цифра проєкту — 64 пускові шахти вертикального пуску стандарту Strike Length, придатні для найважчих ракет. Це вдвічі більше, ніж у майбутніх американських фрегатів класу Constellation, і дві третини боєкомплекту повноцінного есмінця Arleigh Burke — головного робочого коня флоту США.

Параметр GMF 140 Есмінець Arleigh Burke III Довжина 140 м ~155 м Водотоннажність понад 6000 т ~9700 т Шахти VLS 64 96

Крім ракетного озброєння, проєкт передбачає 127-мм гармату, протикорабельні ракети, торпедні апарати, системи ближньої оборони, а в перспективі — і лазерну зброю, під яку закладають запас енергетики й охолодження. Підводну сферу закривають корпусний і буксируваний гідролокатори, вертоліт і безекіпажні надводні та підводні апарати.

Американське серце німецького корабля

Найцікавіше рішення — інтеграція американської бойової системи Aegis у поєднанні з системою управління боєм CMS 330 від Lockheed Martin, розробленою свого часу для канадського флоту. Радари в топовій конфігурації мають виявляти не лише літаки, а й балістичні та гіперзвукові цілі.

Вибір «начинки» видає адресата: Rheinmetall планує запропонувати корабель насамперед Північній Америці, і найприроднішим кандидатом виглядає Канада, з якою компанія вже співпрацює з модернізації фрегатів класу Halifax. Канадський флот звик і до CMS 330, і до американських стандартів — тож німецький корпус із перевіреною заокеанською електронікою може виявитися компромісом, який влаштує всіх.

Поки що це лише обіцянка

Важливо тримати в умі статус проєкту: GMF 140 існує на презентаціях, а не на стапелях. У нього немає ані замовника, ані термінів будівництва, ані фінальної конфігурації озброєння. Як влучно підсумовує автор оригінального матеріалу, «поки що ми дивимося на обіцянку, а не на корабель».

Утім, сама заявка показова: Rheinmetall, який на тлі переозброєння Європи виріс у гіганта з рекордною капіталізацією, скуповує верфі й агресивно розширюється в морський сегмент. Якщо GMF 140 знайде замовника, на ринку військових кораблів з’явиться новий серйозний гравець — із німецькою виробничою базою та апетитами, що зростають разом з оборонними бюджетами НАТО.

Нагадаємо, морська гонка озброєнь тим часом набирає обертів і в Азії: раніше ми писали, як Китай запустив гіперзвукову протикорабельну ракету YJ-20 з масового есмінця Type 052D, учетверо збільшивши кількість носіїв цієї зброї.