Apple заборонила журналістам торкатися Vision Pro

Після презентації WWDC23 компанія Apple запросила журналістів до демонстраційної зали театру Стіва Джобса , де були встановлені стенди з Apple Vision Pro. Пресі дозволили дивитися на новинку, але не дозволили її торкатися. Про це у своєму прев’ю Vision Pro розповів головний редактор видання The Verge Девід Пірс .

Перший пристрій Apple для змішаної реальності створювався роками – і на перший погляд гарнітура виглядає дуже красиво. Втім, нам не дозволили до неї торкатися», – написав Пірс.

Таке обмеження залишило у журналіста багато питань щодо новинки. Зокрема, він побоюється, що Vision Pro сильно тиснуть на ніс, сильно грітиметься через потужний процесор і дратуватиме своїм кабелем живлення, який кріпиться до лівої скроні.

Примітно, що деяким журналістам Apple все ж таки дозволила протестувати новинку. Наприклад, репортер 9To5Mac Ченс Міллер написав , що після презентації його посадили в гольф-кар і відвезли в інший кампус, де на нього чекала гарнітура Vision Pro. Журналіст залишився задоволеним ергономікою пристроїв, а також системою керування жестами. Усього сесія Міллера тривала близько 30 хвилин.