Кінець епохи вирізів: iPhone 18 Pro та версія Max отримають LTPO+ дисплеї

GSMinfo20.01.2026
iPhone 17 Pro Max

Компанія Apple готує значні зміни для лінійки iPhone 18 Pro та Pro Max. За даними корейського ресурсу ETNews, купертинівці планують оснастити ці моделі новітніми дисплеями, виготовленими за технологією LTPO+ OLED.

Що це дає? Нова технологія дозволить реалізувати давню мрію користувачів — повністю “чистий” екран.

В тему
  • Прихований Face ID: LTPO+ дозволить розмістити інфрачервоні датчики системи сканування обличчя під дисплеєм.
  • Фронтальна камера: У перспективі технологія дозволить сховати під екран і селфі-камеру без втрати якості зйомки.
  • Енергоефективність: Нові панелі споживатимуть ще менше енергії, що позитивно вплине на автономність.
iPhone 17 Pro Max games

Зміна постачальників: Через складність виробництва китайська компанія BOE втратить замовлення на дисплеї для Pro-версій. Виготовляти LTPO+ панелі наразі здатні лише гіганти LG та Samsung. BOE залишиться постачальником екранів для базових моделей iPhone та, ймовірно, другого покоління iPhone Air.

Також повідомляється, що екрани LTPO+ OLED згодом з’являться і в ноутбуках MacBook Pro на базі чіпів M6.

GSMinfo20.01.2026
0
