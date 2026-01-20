Кінець епохи вирізів: iPhone 18 Pro та версія Max отримають LTPO+ дисплеї

Компанія Apple готує значні зміни для лінійки iPhone 18 Pro та Pro Max. За даними корейського ресурсу ETNews, купертинівці планують оснастити ці моделі новітніми дисплеями, виготовленими за технологією LTPO+ OLED.

Що це дає? Нова технологія дозволить реалізувати давню мрію користувачів — повністю “чистий” екран.

Прихований Face ID: LTPO+ дозволить розмістити інфрачервоні датчики системи сканування обличчя під дисплеєм.

LTPO+ дозволить розмістити інфрачервоні датчики системи сканування обличчя під дисплеєм. Фронтальна камера: У перспективі технологія дозволить сховати під екран і селфі-камеру без втрати якості зйомки.

У перспективі технологія дозволить сховати під екран і селфі-камеру без втрати якості зйомки. Енергоефективність: Нові панелі споживатимуть ще менше енергії, що позитивно вплине на автономність.

Зміна постачальників: Через складність виробництва китайська компанія BOE втратить замовлення на дисплеї для Pro-версій. Виготовляти LTPO+ панелі наразі здатні лише гіганти LG та Samsung. BOE залишиться постачальником екранів для базових моделей iPhone та, ймовірно, другого покоління iPhone Air.

Також повідомляється, що екрани LTPO+ OLED згодом з’являться і в ноутбуках MacBook Pro на базі чіпів M6.