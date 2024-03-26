У любителів планшетів свято: Samsung без пофосу випустила Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Південнокорейський бренд Samsung без шуму і пафосу анонсував оновлену версію планшета Galaxy Tab S6 Lite, пише Gizmochina. Він стане наступником моделі 2022 року. Оригінальний S6 Lite був випущений у 2020 році.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) має вже знайомий за попередниками 10,6-дюймовий екран, оточений товстими рамками. Дисплей пропонує роздільну здатність 2000×1200 пікселів. Він сумісний з електронним пером S-Pen.

Пристрій зберіг той самий дизайн і з тильного боку. Ззаду встановлена камера на 8 Мп, спереду – на 5 Мп. Планшет оснащений двома динаміками, налаштованими AKG. Є підтримка Dolby Atmos.

Під капотом встановлений восьмиядерний процесор з ядрами, тактова частота яких становить 2,4 ГГц і 2 ГГц. Ймовірно, йдеться про Exynos 1280. Планшет, як і раніше, пропонується з 4 ГБ оперативної пам’яті в поєднанні з 64 ГБ і 128 ГБ вбудованої пам’яті. Для додаткового зберігання є слот для карти microSD.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) оснащений акумулятором ємністю 7040 мАг, який, як стверджується, забезпечує до 14 годин автономної роботи. З точки зору програмного забезпечення пристрій працює під управлінням OneUI 6.1 на базі сучасної ОС Android 14 з коробки.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) пропонується як у версії Wi-Fi, так і у версії LTE. Він доступний у сірому, м’ятному і рожевому кольорах. Ціна і доступність поки не розголошуються.