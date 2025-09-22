Hardnews
Новинки від Xiaomi: інсайдер розкрив деталі та ціни майбутніх пристроїв
Відомий інсайдер Sudhanshu Ambhore опублікував список гаджетів, які компанія Xiaomi готується представити найближчим часом на глобальному ринку, а також їх ймовірні ціни. Презентація новинок очікується вже 24 вересня.
За інформацією інсайдера, лінійка Xiaomi 15T вийде в двох модифікаціях:
- Xiaomi 15T з 12/256 ГБ пам’яті коштуватиме 649 євро.
- Xiaomi 15T Pro з аналогічним обсягом пам’яті оцінюється в 799 євро.
Крім флагманських смартфонів, очікується, що компанія представить цілу низку інших пристроїв. Серед них:
- Планшет Redmi Pad 2 Pro з конфігурацією 6/128 ГБ за ціною 349 євро.
- Розумний годинник Watch S4 (41 мм) у трьох варіантах ціни — 149, 169 або 219 євро, залежно від матеріалу ремінця.
- Відкриті навушники OpenWear Stereo Pro за 149 євро.
- Розумна домашня камера Smart Camera C701 за 60 євро.
- Робот-пилосос Robot Vacuum 5 Pro, вартість якого становитиме 899 євро.
Якщо інформація підтвердиться, Xiaomi запропонує широкий спектр нових гаджетів у різних цінових сегментах, продовжуючи свою стратегію розширення екосистеми пристроїв для “розумного” будинку та персонального користування.