Новинки від Xiaomi: інсайдер розкрив деталі та ціни майбутніх пристроїв

Відомий інсайдер Sudhanshu Ambhore опублікував список гаджетів, які компанія Xiaomi готується представити найближчим часом на глобальному ринку, а також їх ймовірні ціни. Презентація новинок очікується вже 24 вересня.

За інформацією інсайдера, лінійка Xiaomi 15T вийде в двох модифікаціях:

Xiaomi 15T з 12/256 ГБ пам’яті коштуватиме 649 євро .

з 12/256 ГБ пам’яті коштуватиме . Xiaomi 15T Pro з аналогічним обсягом пам’яті оцінюється в 799 євро.

Крім флагманських смартфонів, очікується, що компанія представить цілу низку інших пристроїв. Серед них:

Планшет Redmi Pad 2 Pro з конфігурацією 6/128 ГБ за ціною 349 євро .

з конфігурацією 6/128 ГБ за ціною . Розумний годинник Watch S4 (41 мм) у трьох варіантах ціни — 149, 169 або 219 євро , залежно від матеріалу ремінця.

(41 мм) у трьох варіантах ціни — , залежно від матеріалу ремінця. Відкриті навушники OpenWear Stereo Pro за 149 євро .

за . Розумна домашня камера Smart Camera C701 за 60 євро .

за . Робот-пилосос Robot Vacuum 5 Pro, вартість якого становитиме 899 євро.

Якщо інформація підтвердиться, Xiaomi запропонує широкий спектр нових гаджетів у різних цінових сегментах, продовжуючи свою стратегію розширення екосистеми пристроїв для “розумного” будинку та персонального користування.