Новинки від Xiaomi: інсайдер розкрив деталі та ціни майбутніх пристроїв

GSMinfo22.09.2025
Xiaomi 16 Ultra

Відомий інсайдер Sudhanshu Ambhore опублікував список гаджетів, які компанія Xiaomi готується представити найближчим часом на глобальному ринку, а також їх ймовірні ціни. Презентація новинок очікується вже 24 вересня.

За інформацією інсайдера, лінійка Xiaomi 15T вийде в двох модифікаціях:

  • Xiaomi 15T з 12/256 ГБ пам’яті коштуватиме 649 євро.
  • Xiaomi 15T Pro з аналогічним обсягом пам’яті оцінюється в 799 євро.

Крім флагманських смартфонів, очікується, що компанія представить цілу низку інших пристроїв. Серед них:

  • Планшет Redmi Pad 2 Pro з конфігурацією 6/128 ГБ за ціною 349 євро.
  • Розумний годинник Watch S4 (41 мм) у трьох варіантах ціни — 149, 169 або 219 євро, залежно від матеріалу ремінця.
  • Відкриті навушники OpenWear Stereo Pro за 149 євро.
  • Розумна домашня камера Smart Camera C701 за 60 євро.
  • Робот-пилосос Robot Vacuum 5 Pro, вартість якого становитиме 899 євро.

Якщо інформація підтвердиться, Xiaomi запропонує широкий спектр нових гаджетів у різних цінових сегментах, продовжуючи свою стратегію розширення екосистеми пристроїв для “розумного” будинку та персонального користування.

