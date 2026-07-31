Tiguan возглавил рейтинг: какие подержанные кроссоверы ввозили в Украину в первом полугодии 2026 года

Подержанные кроссоверы остаются основным товаром автомобильного импорта: по данным «Укравтопрома», в первом полугодии 2026 года в Украину было ввезено 111,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, и более половины из них — 53% — пришлось на SUV. В количественном выражении это около 59 тысяч автомобилей, средний возраст которых составлял восемь лет.
Бензин без конкуренции
В отличие от рынка новых автомобилей, где гибриды уже наступают на пятки бензиновым моделям, в сегменте подержанных импортных автомобилей картина однозначна: 61 % ввезенных кроссоверов — бензиновые, 19 % — дизельные. Электромобили заняли 9%, гибриды — всего 8%, а версии с ГБО — 3%. Объяснение простое: основной поток подержанных автомобилей поступает с рынков США и Европы семи-десятилетней давности, когда гибридные внедорожники ещё были редкостью.
Десятка самых популярных
|Место
|Модель
|Ввезено, шт.
|1
|Volkswagen Tiguan
|4549
|2
|Audi Q5
|3962
|3
|Nissan Rogue
|3896
|4
|Ford Escape
|2446
|5
|Nissan Qashqai
|2166
|6
|Mazda CX-5
|2086
|7
|BMW X3
|1801
|8
|BMW X5
|1646
|9
|Audi Q7
|1615
|10
|Tesla Model Y
|1468
Рейтинг возглавил Volkswagen Tiguan с 4549 автомобилями, за ним следуют Audi Q5 и американский Nissan Rogue — «долларовый» двойник известного в Европе X-Trail. Примечательно, что четыре позиции из десяти заняли премиальные немецкие модели (две Audi и две BMW), а замыкает список Tesla Model Y — единственный электромобиль в рейтинге, что подтверждает стабильный спрос на подержанные «Теслы» с американских аукционов.
Импорт в два раза превышает объем рынка новых автомобилей
Наиболее показательно — сравнение с рынком новых автомобилей. За то же полугодие украинцы купили 26,6 тысячи новых кроссоверов — то есть подержанных SUV из-за рубежа ввезли примерно в два раза больше. Украинских покупателей можно понять: за цену нового бюджетного кроссовера из автосалона на рынке подержанного импорта можно приобрести премиальный немецкий внедорожник пяти-семилетней давности.
Напомним, ранее мы писали о лидерах украинского рынка новых кроссоверов: там первое место с большим отрывом занимает Renault Duster, а гибриды уже почти догнали бензиновые версии по популярности.