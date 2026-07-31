Tiguan возглавил рейтинг: какие подержанные кроссоверы ввозили в Украину в первом полугодии 2026 года

Подержанные кроссоверы остаются основным товаром автомобильного импорта: по данным «Укравтопрома», в первом полугодии 2026 года в Украину было ввезено 111,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, и более половины из них — 53% — пришлось на SUV. В количественном выражении это около 59 тысяч автомобилей, средний возраст которых составлял восемь лет.

Бензин без конкуренции

В отличие от рынка новых автомобилей, где гибриды уже наступают на пятки бензиновым моделям, в сегменте подержанных импортных автомобилей картина однозначна: 61 % ввезенных кроссоверов — бензиновые, 19 % — дизельные. Электромобили заняли 9%, гибриды — всего 8%, а версии с ГБО — 3%. Объяснение простое: основной поток подержанных автомобилей поступает с рынков США и Европы семи-десятилетней давности, когда гибридные внедорожники ещё были редкостью.

Десятка самых популярных

Место Модель Ввезено, шт. 1 Volkswagen Tiguan 4549 2 Audi Q5 3962 3 Nissan Rogue 3896 4 Ford Escape 2446 5 Nissan Qashqai 2166 6 Mazda CX-5 2086 7 BMW X3 1801 8 BMW X5 1646 9 Audi Q7 1615 10 Tesla Model Y 1468

Рейтинг возглавил Volkswagen Tiguan с 4549 автомобилями, за ним следуют Audi Q5 и американский Nissan Rogue — «долларовый» двойник известного в Европе X-Trail. Примечательно, что четыре позиции из десяти заняли премиальные немецкие модели (две Audi и две BMW), а замыкает список Tesla Model Y — единственный электромобиль в рейтинге, что подтверждает стабильный спрос на подержанные «Теслы» с американских аукционов.

Импорт в два раза превышает объем рынка новых автомобилей

Наиболее показательно — сравнение с рынком новых автомобилей. За то же полугодие украинцы купили 26,6 тысячи новых кроссоверов — то есть подержанных SUV из-за рубежа ввезли примерно в два раза больше. Украинских покупателей можно понять: за цену нового бюджетного кроссовера из автосалона на рынке подержанного импорта можно приобрести премиальный немецкий внедорожник пяти-семилетней давности.

Напомним, ранее мы писали о лидерах украинского рынка новых кроссоверов: там первое место с большим отрывом занимает Renault Duster, а гибриды уже почти догнали бензиновые версии по популярности.