Украинцы разочаровались в BYD: продажи китайской марки обвалились на 69%

Украинский рынок новых автомобилей в июле показал отрицательную динамику: за месяц было продано 5754 легковых автомобиля — на 10,5% меньше, чем в прошлом году, сообщает «Укравтопром». Но за общей цифрой скрывается гораздо более драматичная история: продажи BYD, которая еще недавно штурмовала вершину рейтинга, обвалились на 69% — худшая динамика среди всех марок первой десятки.

Поражение главного фаворита

Еще в прошлом году китайский бренд стал одной из главных сенсаций украинского рынка: BYD уверенно входила в топ-5, а ее электромобили раскупались на волне спроса на «зеленый» транспорт. В июле 2026 года от того ажиотажа осталось 229 проданных автомобилей и восьмое место — позади даже Mazda и чуть впереди Suzuki.

Эксперты называют причины комплексными. Главная — завершение эпохи льготного растаможивания электромобилей: массовый покупатель спешил воспользоваться освобождением от НДС до его отмены, и значительная часть спроса на электрокары была просто «исчерпана заранее». Добавляет давления и серый импорт: свежепривезенные BYD из Китая нередко стоят заметно дешевле официальных, поэтому часть покупателей обходит салоны стороной. Наконец, конкуренция в электросегменте усилилась — одних только китайских брендов на рынке уже десятки.

А кто, напротив, в плюсе

Место Марка Продажи, шт. Динамика за год 1 Toyota 986 +20 % 2 Škoda 693 +24 % 3 Volkswagen 444 −10 % 4 Renault 345 −47 % 5 BMW 308 +17 % 6 Hyundai 298 = 7 Mazda 259 +66 % 8 BYD 229 −69 % 9 Suzuki 194 +39 % 10 Audi 156 −38 %

На фоне общего спада выигрывают проверенные классические модели. Toyota не только удержала первое место, но и увеличила продажи на 20%, а её RAV4 стал бестселлером месяца. Уверенно прибавили Škoda (+24%), Mazda (+66%) и Suzuki (+39%). Примечательно, что просела не только BYD: Renault потерял почти половину июльских продаж (−47%), Audi — 38%. Рынок явно перераспределяется в пользу брендов с сильными гибридными линейками — именно гибриды, как показывала полугодовая статистика, почти догнали бензиновые автомобили по популярности.

В целом с начала года украинцы приобрели около 38,8 тысячи новых легковых автомобилей — всего на 1% меньше, чем в прошлом году, поэтому годовой рынок пока держится на уровне прошлогодних показателей, несмотря на июльский спад.

Напомним, что глобальная тенденция складывается противоположным образом: ранее мы писали, что мировые продажи электромобилей во втором квартале подскочили на 35%, а нереализованные запасы китайских электрокаров — более миллиона машин — ищут покупателей именно на таких рынках, как украинский.