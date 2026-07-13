Авто

Частные покупатели выбирают Toyota, а бизнес — Renault: названы самые популярные новые автомобили в Украине

Автор:
Andrew Orobets

В первом полугодии украинский автопарк пополнился 33 тысячами новых легковых автомобилей. Большинство машин приобрели частные клиенты, однако корпоративный сегмент продемонстрировал заметный рост.

В Украине за первое полугодие было зарегистрировано 33 тысячи новых легковых автомобилей. По данным «Укравтопрома», 64 % этих автомобилей приобрели частные покупатели, а ещё 36 % — юридические лица.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года частный сегмент сократился на 6 %. Зато корпоративные закупки, напротив, выросли на 15%. Это означает, что бизнес активнее обновляет автопарки, тогда как обычные покупатели стали осторожнее тратить деньги на новые автомобили.

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Какие автомобили выбирают частные покупатели

Среди физических лиц самой популярной моделью стала Toyota RAV4. За полгода украинцы приобрели 1396 таких кроссоверов. Второе место занял Hyundai Tucson, а третье — Mazda CX-5.

МестоМодельКоличество
1Toyota RAV41396
2Hyundai Tucson1032
3Mazda CX-5825
4Renault Duster635
5Toyota LC Prado630

Этот рейтинг наглядно демонстрирует, что украинские частные покупатели по-прежнему отдают предпочтение кроссоверам. В первой пятерке нет ни одного седана или хэтчбека — только SUV-модели разных классов и ценовых категорий.

Toyota RAV4 по-прежнему остается отличным выбором благодаря своей репутации надежного автомобиля, высокой ликвидности на вторичном рынке и наличию гибридных версий. Hyundai Tucson и Mazda CX-5 также неизменно пользуются популярностью среди тех, кто ищет семейный кроссовер.

Что покупает бизнес

В корпоративном секторе ситуация иная. Здесь с большим отрывом лидирует Renault Duster — 2035 автомобилей за полгода. Это значительно больше, чем у любой другой модели в рейтинге юридических лиц.

МестоМодельКоличество
1Renault Duster2035
2Toyota RAV4415
3Skoda Octavia409
4Skoda Kodiaq379
5Toyota LC Prado373

Популярность Duster среди компаний легко объяснить: это относительно доступный, практичный и надежный автомобиль, который подходит для служебных поездок, работы в регионах, агросектора, строительных компаний и других задач, где важны простота и экономичность в эксплуатации.

Также в корпоративном рейтинге заметны Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. Octavia традиционно остается популярной служебной моделью, а Kodiaq выбирают там, где требуется более крупный кроссовер для руководства или для семейного и служебного использования.

В целом украинский рынок новых автомобилей в первом полугодии продемонстрировал неоднородную динамику: частные покупатели стали более сдержанными, а бизнес более активно обновляет автопарки. При этом основной тренд одинаков для обоих сегментов — наибольшим спросом пользуются кроссоверы.

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