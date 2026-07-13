Частные покупатели выбирают Toyota, а бизнес — Renault: названы самые популярные новые автомобили в Украине

В первом полугодии украинский автопарк пополнился 33 тысячами новых легковых автомобилей. Большинство машин приобрели частные клиенты, однако корпоративный сегмент продемонстрировал заметный рост.

В Украине за первое полугодие было зарегистрировано 33 тысячи новых легковых автомобилей. По данным «Укравтопрома», 64 % этих автомобилей приобрели частные покупатели, а ещё 36 % — юридические лица.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года частный сегмент сократился на 6 %. Зато корпоративные закупки, напротив, выросли на 15%. Это означает, что бизнес активнее обновляет автопарки, тогда как обычные покупатели стали осторожнее тратить деньги на новые автомобили.

Какие автомобили выбирают частные покупатели

Среди физических лиц самой популярной моделью стала Toyota RAV4. За полгода украинцы приобрели 1396 таких кроссоверов. Второе место занял Hyundai Tucson, а третье — Mazda CX-5.

Место Модель Количество 1 Toyota RAV4 1396 2 Hyundai Tucson 1032 3 Mazda CX-5 825 4 Renault Duster 635 5 Toyota LC Prado 630

Этот рейтинг наглядно демонстрирует, что украинские частные покупатели по-прежнему отдают предпочтение кроссоверам. В первой пятерке нет ни одного седана или хэтчбека — только SUV-модели разных классов и ценовых категорий.

Toyota RAV4 по-прежнему остается отличным выбором благодаря своей репутации надежного автомобиля, высокой ликвидности на вторичном рынке и наличию гибридных версий. Hyundai Tucson и Mazda CX-5 также неизменно пользуются популярностью среди тех, кто ищет семейный кроссовер.

Что покупает бизнес

В корпоративном секторе ситуация иная. Здесь с большим отрывом лидирует Renault Duster — 2035 автомобилей за полгода. Это значительно больше, чем у любой другой модели в рейтинге юридических лиц.

Место Модель Количество 1 Renault Duster 2035 2 Toyota RAV4 415 3 Skoda Octavia 409 4 Skoda Kodiaq 379 5 Toyota LC Prado 373

Популярность Duster среди компаний легко объяснить: это относительно доступный, практичный и надежный автомобиль, который подходит для служебных поездок, работы в регионах, агросектора, строительных компаний и других задач, где важны простота и экономичность в эксплуатации.

Также в корпоративном рейтинге заметны Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. Octavia традиционно остается популярной служебной моделью, а Kodiaq выбирают там, где требуется более крупный кроссовер для руководства или для семейного и служебного использования.

В целом украинский рынок новых автомобилей в первом полугодии продемонстрировал неоднородную динамику: частные покупатели стали более сдержанными, а бизнес более активно обновляет автопарки. При этом основной тренд одинаков для обоих сегментов — наибольшим спросом пользуются кроссоверы.