Мотор переместили в заднее колесо — цена снизилась на 1000 евро: Scott представила электровелосипеды Sweep

Швейцарская компания Scott представила линейку городских электровелосипедов Sweep, оснащенных новинкой от Bosch — двигателем Hub Line, расположенным в задней втулке колеса. Главный результат такой компоновки ощущается не в динамике, а в цене: Sweep стоит от 2499 евро, что примерно на 1000 евро дешевле сопоставимой модели Scott Passage 20 с классическим центральным мотором.

Почему втулка дешевле

Для Bosch, многолетнего лидера рынка систем для электровелосипедов, Hub Line — знаковый шаг: на протяжении десятилетий компания делала ставку исключительно на центральные двигатели у каретки, которые считаются эталоном по распределению веса и эффективности, но и стоят соответственно. Двигатель в втулке конструктивно проще: он не нагружает трансмиссию, требует меньшего обслуживания и удешевляет как сам привод, так и сборку велосипеда.

Ценой этого является более скромный крутящий момент — 45 Н·м против 75–85 у топовых центральных моторов. Для холмистой местности или тяжелых грузов этого может не хватить, но для равнинного города — вполне достаточно. Номинальная мощность, стандартная для ЕС, составляет 250 Вт (пиковая — 400 Вт), а помощь при педалировании отключается при скорости 25 км/ч, как того требует европейское законодательство.

Три модели

Модель Особенности Вес Цена Sweep 10 жесткая алюминиевая вилка, интегрированный руль ~22 кг 2599 € Sweep 20 амортизационная вилка 75 мм, полный обвес ~24,5 кг 2499 € Sweep 20 Wave то же самое с заниженной рамой ~24,5 кг 2499 €

Все версии комплектуются съемной батареей Bosch PowerTube емкостью 360 Вт·ч и весом около 2,1 кг, которая в экономичном режиме обеспечивает запас хода более 80 километров. Для более длинных маршрутов предусмотрен опциональный дополнительный аккумулятор PowerMore 250 — с ним суммарная ёмкость увеличивается до 610 Вт·ч.

Sweep 20 и Wave — это полностью укомплектованные «сити-байки»: крылья, встроенная подсветка, подножка и багажник с допустимой нагрузкой до 25 кг. Sweep 10 — более легкая и минималистичная версия для тех, кому багажник не нужен.

Что это означает для рынка

Появление втулочного мотора в линейке Bosch — сигнал для всей отрасли. До сих пор производители, желавшие разместить логотип Bosch на раме, автоматически оказывались в среднем и премиальном сегментах. Теперь появилась возможность создавать заметно более дешевые электровелосипеды, не отказываясь от фирменной экосистемы с ее приложением, противоугонными функциями и сетью сервисов. Если пример Scott подхватят другие бренды, в следующем сезоне стоит ожидать волны городских электровелосипедов в ценовом диапазоне, который до сих пор принадлежал преимущественно китайским производителям.

Продажи моделей серии Sweep запланированы на сезон 2027 года; об официальных поставках в Украину пока не сообщалось.