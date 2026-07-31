Электрокроссовер MGS5 EV был удостоен награды AUTOBEST на фестивале в Гудвуде

Электрический кроссовер MGS5 EV получил награду AUTOBEST CONQUEST 2026 в номинации «Лучший доступный технологический пакет для автомобилей в Европе». Церемония награждения состоялась на стенде MG в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде — одного из самых известных автомобильных мероприятий мира. Награду президенту MG Motor Central & Eastern Europe Элберту Гуо вручил основатель и председатель AUTOBEST Дэн Варди.

Что это за награда?

AUTOBEST — одна из самых заметных независимых автомобильных премий Европы: в состав её жюри входят журналисты из более чем 30 стран, что делает его крупнейшим независимым автомобильным жюри на континенте. Конкурс CONQUEST в этом году прошел впервые и отличается своим форматом: экспертную оценку жюри совместили с прямым голосованием публики со всей Европы. Титул присуждается автомобилю, который наилучшим образом сочетает в себе современные технологии, практичность в повседневном использовании и цену.

«MGS5 EV получила высокую оценку жюри AUTOBEST и европейской общественности, продемонстрировав выдающееся сочетание технологий, практичности и доступности», — прокомментировал Дэн Варди. Элберт Гуо, в свою очередь, отметил, что награда «подтверждает стремление компании создавать автомобили, сочетающие в себе современные технологии, интеллектуальную инженерию и исключительную ценность для владельцев».

Что такое MGS5 EV

MGS5 EV

Отмеченная наградой модель — компактный электрокроссовер, который в прошлом году заменил в модельном ряду MG своего предшественника ZS EV. В топовой версии он обладает следующими характеристиками:

Параметр Значение Батарея (полезная ёмкость) 62,1 кВт·ч Запас хода (WLTP) до 480 км Мощность 231 л. с. (170 кВт) Разгон 0–100 км/ч 6,3 с Быстрая зарядка от 10 до 80 % ~31 мин (до 139 кВт) Ориентировочная цена в Европе от ~37 000 € (Нидерланды)

Именно соотношение комплектации и цены стало главным аргументом в этой номинации: за сумму, меньшую, чем у большинства конкурентов этого класса, покупатель получает запас хода в пятьсот километров, быструю зарядку за полчаса и полный набор современных систем помощи водителю. Европейская пресса после прошлогодних тестов в целом подтвердила этот тезис: обозреватели называли S5 EV большим шагом вперёд по сравнению с ZS EV, отмечая прежде всего более качественный салон и более современную мультимедийную систему, хотя и упрекали модель в средних показателях энергоэффективности на трассе.

Продажи этой модели в Великобритании начались в марте 2025 года, а на континентальных рынках Европы — в мае. Базовая версия с батареей меньшей ёмкости — 49 кВт·ч — стоит в Великобритании от 28 495 фунтов, что делает S5 EV одним из самых доступных электрокроссоверов в своём классе.

Контекст: MG набирает обороты в Европе

Для MG — бренда с британскими корнями, который в настоящее время принадлежит китайскому концерну SAIC, — эта награда стала ещё одним подтверждением статуса одного из самых быстрорастущих автопроизводителей Европы. В Гудвуде компания развернула масштабную экспозицию с новыми электрическими и электрифицированными моделями, концепт-карами и аккумуляторными технологиями следующего поколения.

Стратегия бренда очевидна: доступная электромобильность — сегмент, за который сейчас разворачивается самая острая борьба на европейском рынке, и именно здесь китайские платформы с их ценовым преимуществом оказывают наиболее ощутимое давление на традиционных производителей.

Стоит отметить, что первоисточником этой новости являются пресс-материалы самой MG, поэтому оценки «исключительности» модели принадлежат производителю и организаторам премии, а не независимым тестам.

Напомним, борьба за доступный электромобиль только обостряется: ранее мы писали, что Volkswagen открыл прием заказов на ID. Polo по цене 24 995 евро — самый дешевый электромобиль марки, который будет конкурировать именно с китайскими производителями, такими как MG и BYD.