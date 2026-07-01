Авто

Новый BMW X5 получил сразу 5 типов привода: от дизеля до водорода

Автор:
Дайнеко Наталія

BMW представила новое поколение X5, и на этот раз модель станет одной из самых разнообразных в линейке бренда. Покупателям будут предложены бензиновая, дизельная, подключаемая гибридная, полностью электрическая и водородная версии.

Главная новинка — появление BMW iX5, то есть первой полностью электрической версии X5. Она выполнена в стиле Neue Klasse, который BMW начала внедрять, начиная с электрического iX3. При этом, независимо от типа привода, автомобили будут иметь очень похожий дизайн.

Что изменилось в дизайне

Новый BMW X5 получил обновленную переднюю часть с подсвеченной решеткой BMW Iconic Glow. Также появилась новая световая графика с мотивом двойной буквы X. Вероятно, это станет одной из узнаваемых фишек будущих моделей BMW.

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Для автомобиля предусмотрены спортивные пакеты BMW M, широкая палитра цветов кузова и различные варианты колесных дисков, в том числе размером до 23 дюймов. Также внимание привлекают новые дверные ручки: для открывания достаточно легкого прикосновения, после чего двери приводятся в движение с помощью электропривода.

Какие версии предложит BMW

Сначала покупателям будут доступны бензиновые и дизельные версии с рядными 6-цилиндровыми двигателями и системой мягкого гибрида. Позже к ним присоединятся модификации с подключаемым гибридным приводом и полностью электрический BMW iX5.

Электрическая версия будет оснащена аккумулятором емкостью 141 кВт·ч (нетто). Запас хода, в зависимости от комплектации, составит от 645 до 845 км. Быстрая зарядка постоянным током поддерживается с мощностью до 460 кВт, а зарядка от 10 до 80% должна занимать около 23 минут.

В будущем линейку также пополнит BMW iX5 Hydrogen — водородная версия модели. Именно поэтому BMW говорит о пяти различных типах привода для одного SUV.

Характеристики нового BMW X5

ХарактеристикаBMW iX5 60 xDriveBMW X5 40 xDriveBMW X5 40d xDriveBMW X5 50e xDriveBMW X5 M60e xDrive
Размеры4994 / 2000 / 1748 мм4994 / 2000 / 1751 мм4994 / 2000 / 1751 мм4994 / 2000 / 1751 мм4998 / 2000 / 1751 мм
Полная масса2900 кг2365 кг2430 кг2640 кг2715 кг
Багажник655–1850 л655–1850 л655–1850 л525–1680 л525–1680 л
ДВСбензин, R6 3.0, MHEVдизель, R6 3,0, MHEVбензин, R6 3.0, PHEVбензин, R6 3.0, PHEV
Электродвигательдва электродвигателя197 л.с. / 280 Нм197 л.с. / 280 Нм
Мощность578 л.с. / 805 Нм400 л.с. / 580 Нм313 л.с. / 670 Нм489 л.с. / 700 Нм612 л.с. / 800 Нм
0–100 км/ч4,6 с5,3 с6,1 с5,0 с4,5 с
Максимальная скорость210 км/ч250 км/ч230 км/ч250 км/ч250 км/ч
Аккумулятор141 кВт·ч нетто26,5 кВт·ч нетто26,5 кВт·ч нетто
Зарядка постоянным током 10–80 %23 мин
Запас хода на электротяге645–845 км86–102 км81–98 км

Салон тоже сильно изменился

Интерьер нового X5 выполнен в стиле последних моделей Neue Klasse. Вместо классической приборной панели за рулем используется система BMW Panoramic iDrive — информация выводится в нижней части лобового стекла. Также доступны 3D Head-Up Display и отдельный экран для пассажира.

Мультимедийная система BMW X основана на Android Automotive, но без сервисов Google. При этом поддержка Android Auto и Apple CarPlay сохранится.

Первые версии нового BMW X5 должны появиться на рынке в конце ноября 2026 года. Электрические и подключаемые гибридные модификации появятся в начале 2027 года. Официальных цен для Украины пока нет, но в Европе модель будет стоить от 89 900 евро за дизельный BMW X5 40d xDrive.

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