Новый BMW X5 получил сразу 5 типов привода: от дизеля до водорода

BMW представила новое поколение X5, и на этот раз модель станет одной из самых разнообразных в линейке бренда. Покупателям будут предложены бензиновая, дизельная, подключаемая гибридная, полностью электрическая и водородная версии.

Главная новинка — появление BMW iX5, то есть первой полностью электрической версии X5. Она выполнена в стиле Neue Klasse, который BMW начала внедрять, начиная с электрического iX3. При этом, независимо от типа привода, автомобили будут иметь очень похожий дизайн.

Что изменилось в дизайне

Новый BMW X5 получил обновленную переднюю часть с подсвеченной решеткой BMW Iconic Glow. Также появилась новая световая графика с мотивом двойной буквы X. Вероятно, это станет одной из узнаваемых фишек будущих моделей BMW.

Для автомобиля предусмотрены спортивные пакеты BMW M, широкая палитра цветов кузова и различные варианты колесных дисков, в том числе размером до 23 дюймов. Также внимание привлекают новые дверные ручки: для открывания достаточно легкого прикосновения, после чего двери приводятся в движение с помощью электропривода.

Какие версии предложит BMW

Сначала покупателям будут доступны бензиновые и дизельные версии с рядными 6-цилиндровыми двигателями и системой мягкого гибрида. Позже к ним присоединятся модификации с подключаемым гибридным приводом и полностью электрический BMW iX5.

Электрическая версия будет оснащена аккумулятором емкостью 141 кВт·ч (нетто). Запас хода, в зависимости от комплектации, составит от 645 до 845 км. Быстрая зарядка постоянным током поддерживается с мощностью до 460 кВт, а зарядка от 10 до 80% должна занимать около 23 минут.

В будущем линейку также пополнит BMW iX5 Hydrogen — водородная версия модели. Именно поэтому BMW говорит о пяти различных типах привода для одного SUV.

Характеристики нового BMW X5

Характеристика BMW iX5 60 xDrive BMW X5 40 xDrive BMW X5 40d xDrive BMW X5 50e xDrive BMW X5 M60e xDrive Размеры 4994 / 2000 / 1748 мм 4994 / 2000 / 1751 мм 4994 / 2000 / 1751 мм 4994 / 2000 / 1751 мм 4998 / 2000 / 1751 мм Полная масса 2900 кг 2365 кг 2430 кг 2640 кг 2715 кг Багажник 655–1850 л 655–1850 л 655–1850 л 525–1680 л 525–1680 л ДВС — бензин, R6 3.0, MHEV дизель, R6 3,0, MHEV бензин, R6 3.0, PHEV бензин, R6 3.0, PHEV Электродвигатель два электродвигателя — — 197 л.с. / 280 Нм 197 л.с. / 280 Нм Мощность 578 л.с. / 805 Нм 400 л.с. / 580 Нм 313 л.с. / 670 Нм 489 л.с. / 700 Нм 612 л.с. / 800 Нм 0–100 км/ч 4,6 с 5,3 с 6,1 с 5,0 с 4,5 с Максимальная скорость 210 км/ч 250 км/ч 230 км/ч 250 км/ч 250 км/ч Аккумулятор 141 кВт·ч нетто — — 26,5 кВт·ч нетто 26,5 кВт·ч нетто Зарядка постоянным током 10–80 % 23 мин — — — — Запас хода на электротяге 645–845 км — — 86–102 км 81–98 км

Салон тоже сильно изменился

Интерьер нового X5 выполнен в стиле последних моделей Neue Klasse. Вместо классической приборной панели за рулем используется система BMW Panoramic iDrive — информация выводится в нижней части лобового стекла. Также доступны 3D Head-Up Display и отдельный экран для пассажира.

Мультимедийная система BMW X основана на Android Automotive, но без сервисов Google. При этом поддержка Android Auto и Apple CarPlay сохранится.

Первые версии нового BMW X5 должны появиться на рынке в конце ноября 2026 года. Электрические и подключаемые гибридные модификации появятся в начале 2027 года. Официальных цен для Украины пока нет, но в Европе модель будет стоить от 89 900 евро за дизельный BMW X5 40d xDrive.