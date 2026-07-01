Новый BMW X5 получил сразу 5 типов привода: от дизеля до водорода

BMW представила новое поколение X5, и на этот раз модель станет одной из самых разнообразных в линейке бренда. Покупателям будут предложены бензиновая, дизельная, подключаемая гибридная, полностью электрическая и водородная версии.
Главная новинка — появление BMW iX5, то есть первой полностью электрической версии X5. Она выполнена в стиле Neue Klasse, который BMW начала внедрять, начиная с электрического iX3. При этом, независимо от типа привода, автомобили будут иметь очень похожий дизайн.
Что изменилось в дизайне
Новый BMW X5 получил обновленную переднюю часть с подсвеченной решеткой BMW Iconic Glow. Также появилась новая световая графика с мотивом двойной буквы X. Вероятно, это станет одной из узнаваемых фишек будущих моделей BMW.
Для автомобиля предусмотрены спортивные пакеты BMW M, широкая палитра цветов кузова и различные варианты колесных дисков, в том числе размером до 23 дюймов. Также внимание привлекают новые дверные ручки: для открывания достаточно легкого прикосновения, после чего двери приводятся в движение с помощью электропривода.
Какие версии предложит BMW
Сначала покупателям будут доступны бензиновые и дизельные версии с рядными 6-цилиндровыми двигателями и системой мягкого гибрида. Позже к ним присоединятся модификации с подключаемым гибридным приводом и полностью электрический BMW iX5.
Электрическая версия будет оснащена аккумулятором емкостью 141 кВт·ч (нетто). Запас хода, в зависимости от комплектации, составит от 645 до 845 км. Быстрая зарядка постоянным током поддерживается с мощностью до 460 кВт, а зарядка от 10 до 80% должна занимать около 23 минут.
В будущем линейку также пополнит BMW iX5 Hydrogen — водородная версия модели. Именно поэтому BMW говорит о пяти различных типах привода для одного SUV.
Характеристики нового BMW X5
|Характеристика
|BMW iX5 60 xDrive
|BMW X5 40 xDrive
|BMW X5 40d xDrive
|BMW X5 50e xDrive
|BMW X5 M60e xDrive
|Размеры
|4994 / 2000 / 1748 мм
|4994 / 2000 / 1751 мм
|4994 / 2000 / 1751 мм
|4994 / 2000 / 1751 мм
|4998 / 2000 / 1751 мм
|Полная масса
|2900 кг
|2365 кг
|2430 кг
|2640 кг
|2715 кг
|Багажник
|655–1850 л
|655–1850 л
|655–1850 л
|525–1680 л
|525–1680 л
|ДВС
|—
|бензин, R6 3.0, MHEV
|дизель, R6 3,0, MHEV
|бензин, R6 3.0, PHEV
|бензин, R6 3.0, PHEV
|Электродвигатель
|два электродвигателя
|—
|—
|197 л.с. / 280 Нм
|197 л.с. / 280 Нм
|Мощность
|578 л.с. / 805 Нм
|400 л.с. / 580 Нм
|313 л.с. / 670 Нм
|489 л.с. / 700 Нм
|612 л.с. / 800 Нм
|0–100 км/ч
|4,6 с
|5,3 с
|6,1 с
|5,0 с
|4,5 с
|Максимальная скорость
|210 км/ч
|250 км/ч
|230 км/ч
|250 км/ч
|250 км/ч
|Аккумулятор
|141 кВт·ч нетто
|—
|—
|26,5 кВт·ч нетто
|26,5 кВт·ч нетто
|Зарядка постоянным током 10–80 %
|23 мин
|—
|—
|—
|—
|Запас хода на электротяге
|645–845 км
|—
|—
|86–102 км
|81–98 км
Салон тоже сильно изменился
Интерьер нового X5 выполнен в стиле последних моделей Neue Klasse. Вместо классической приборной панели за рулем используется система BMW Panoramic iDrive — информация выводится в нижней части лобового стекла. Также доступны 3D Head-Up Display и отдельный экран для пассажира.
Мультимедийная система BMW X основана на Android Automotive, но без сервисов Google. При этом поддержка Android Auto и Apple CarPlay сохранится.
Первые версии нового BMW X5 должны появиться на рынке в конце ноября 2026 года. Электрические и подключаемые гибридные модификации появятся в начале 2027 года. Официальных цен для Украины пока нет, но в Европе модель будет стоить от 89 900 евро за дизельный BMW X5 40d xDrive.