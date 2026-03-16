BMW представила інноваційний електрокросовер iX3: рекордний запас ходу та новий дизайн Neue Klasse

Компанія BMW офіційно розсекретила перший серійний електромобіль абсолютно нового покоління Neue Klasse — кросовер iX3. Ця модель не лише відкриває лінійку майбутніх електрокарів німецького бренду, які дебютують протягом найближчого року, а й демонструє радикально новий підхід компанії до дизайну, архітектури та технологічного оснащення.

Рекордна батарея та надшвидка зарядка

Головна технічна гордість новинки — наймісткіша батарея за всю історію BMW.

Характеристики живлення: Акумулятор має ємність 108,7 кВт-год. Завдяки передовій 800-вольтній архітектурі та високій енергоефективності заявлений запас ходу сягає вражаючих 800 км (за циклом WLTP).

Швидкість заряджання: Кросовер підтримує надшвидкісні станції потужністю до 400 кВт. Усього 10 хвилин біля розетки вистачить, щоб поповнити запас енергії на 373 км пробігу.

Силова установка складається з двох електромоторів сумарною потужністю близько 469 кінських сил (645 Нм крутного моменту). Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,9 секунди. Попри наявність величезної батареї, інженерам вдалося зробити iX3 навіть трохи компактнішим за класичний паливний BMW X3.

Футуристичний салон та ретро-дизайн екстер’єру

Інтер’єр iX3 кардинально відрізняється від звичних салонів баварців. Центральне місце на панелі займає величезний 17,9-дюймовий сенсорний екран. Його доповнює інноваційна система проекції BMW Panoramic iDrive, що розтягнулася вздовж усього лобового скла. Компанія вирішила піти всупереч сучасному тренду на повернення фізичних кнопок і зробила салон максимально мінімалістичним.

Зовнішній вигляд кросовера вже викликав палкі дискусії. Замість гігантських решіток радіатора, які стали візитівкою останніх моделей бренду, iX3 отримав вузькі вертикальні «ніздрі». Цей елемент дизайну є свідомим відсиланням до класичних автомобілів BMW 1950–1960-х років.

Очікується, що базова ціна BMW iX3 (версія 50 xDrive) складе близько $60 000, що робить його прямим конкурентом для Tesla Model Y.