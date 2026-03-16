Starlink масово знижує орбіти своїх супутників: інтернет стане ще швидшим

Компанія SpaceX розпочала наймасштабніше в історії перегрупування власного супутникового угруповання Starlink. Як повідомляє видання PCMag із посиланням на відомого астронома Джонатана Макдауелла, тисячі апаратів просто зараз змінюють свою висоту над Землею, опускаючись із 550 км до 480 км.

Масштаби операції: За даними дослідника, на кінець минулого тижня понад 650 супутників уже успішно завершили перехід на нову орбіту, а ще близько тисячі перебували у процесі зниження. Загалом на нижчому рівні зараз працюють майже 4 тисячі апаратів, тоді як близько 3 тисяч поки залишаються на старій висоті. Нагадаємо, що сьогодні загальна кількість активних супутників Starlink перевищує 8000.

Навіщо Ілон Маск «опускає» Starlink? Головна мета цього грандіозного маневру — суттєве покращення якості зв’язку для кінцевих користувачів. Сам Ілон Маск пояснив у соцмережі X, що скорочення фізичної відстані між супутником та терміналом на землі забезпечить більш щільний потік даних та стійкіший сигнал.

Перші результати вже відчутні: в окремих регіонах США затримка передачі даних (пінг) впала нижче 20 мілісекунд, що особливо оцінять геймери та користувачі, які потребують миттєвого відгуку системи. Крім того, такий крок має додаткові плюси:

На висоті до 500 км значно менше космічного сміття, що знижує ризик небезпечних зіткнень. Екологічність простору: Супутники, що відпрацювали свій ресурс на нижчій орбіті, швидше гальмують і згоряють у щільних шарах атмосфери, розчищаючи космос для нових апаратів (близько 2000 старих супутників невдовзі будуть виведені з експлуатації).

У майбутньому SpaceX планує піти ще далі: наступне покоління супутників Starlink, здатне забезпечити гігабітні швидкості, літатиме на екстремально низькій орбіті — всього 340 км. Їх розгортання може розпочатися наприкінці 2026 року, коли важка ракета Starship буде готова до регулярних комерційних рейсів.