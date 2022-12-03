Розкрито нові подробиці про неанонсованого фотофлагману Xiaomi 13 Pro

Новий флагман Xiaomi 13 Pro отримає “найкращу додаткову фотокамеру в історії компанії”. Про це у своєму акаунті соцмережі Weibo написав генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь.

Йдеться про телефотокамеру Leica, призначену для створення портретних фотографій та знімків із оптичним наближенням. За словами Цзюня, камера отримає 75-міліметровий об’єктив із апертурою F/2.0 і таким чином ідеально підійде для зйомки дітей, тварин та випадкових людей на вулиці.

«75 мм – це класична відстань фокусна для об’єктивів Leica. Завдяки йому об’єкти зйомки зберігають справжні пропорції, а особи під час портретної зйомки не спотворюються», – написав Цзюнь.

Також генеральний директор Xiaomi зазначив, що телеоб’єктив 13 Pro забезпечить 3,2-кратне оптичне збільшення та 70-кратне цифрове.