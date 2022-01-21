Документація розкрила дизайн нового смартфона OPPO

Лінійка смартфонів OPPO Reno 7 вийшла менш як два місяці тому, а на просторах інтернету вже з’явилися чутки, що стосуються її наступника. Ентузіасти з видання LetsGoDigital вивчали патентну документацію та знайшли схеми невідомої моделі смартфона, яку джерело означило як OPPO Reno 8 Pro. Гаджет має типовий для пристроїв виробника екран з отвором для передньої камери у лівому верхньому кутку. Ззаду розташований блок потрійної основної камери, яка плавно перетікає в корпус.





Апарат показаний відразу в трьох варіантах забарвлення корпусу: градієнтно-синього, чорного і сріблястого. Останній відрізняється кольоровими кільцями, що переливаються навколо модулів камер.

Цілком можливо, що це натяк на підсвічування за допомогою RGB-кільця за аналогією з тим, що було у Reno 7 Pro. Більше подробиць ми дізнаємося вже після анонсу, який відбудеться у найближчі кілька місяців.

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