Летять на 1000 км: Україна запустила виробництво нових БпЛА

Україна запустила серійне виробництво ударних дронів з дальністю ураження понад 1000 кілометрів.

Про це повідомляє генеральний директор “Укроборонпрому” Герман Сметанін в інтерв’ю АрміяInform.

“За доволі стислий проміжок часу ми розробили та запустили в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км”, – сказав він.

На думку директора “Укроборонпрому”, копіювати підходи Росії до такого виробництва не варто. Він зазначив, Україна стала “нелінійною та інноваційною” у виробництві дронів.