OnePlus 10 Pro вже можна купити – за смартфон просять 900 євро

За OnePlus 10 Pro з 8 ГБ оперативної пам’яті формату LPDDR5 та накопичувачем типу UFS 3.1 на 128 ГБ просять 900 євро. На сайті смартфон пропонується у кольорі «Вулканічний чорний». Також девайс буде запропонований з 8 ГБ ОЗУ та 256 ГБ флеш-пам’яті, а також 12 ГБ ОЗУ та 512 ГБ флеш-пам’яті.





Апаратною основою OnePlus 10 Pro є чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. У смартфона 6,78-дюймовий Fluid AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Тильна камера потрійна, на 48, 50 та 8 Мп. Фронтальна камера 32-мегапіксельна.

Девайс отримав батарею на 5000 мАч з 80-ватною провідною та 50-ватною бездротовою зарядкою. Від 0 до 100% акумулятор заряджається за 32 хвилини (якщо використовувати бездротовий варіант – 47 хвилин). Працювати девайс буде під керуванням операційної системи Android 12 із фірмовою оболонкою ColorOS 12.1. Офіційний старт продажів пристрою заплановано на 31 березня.

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