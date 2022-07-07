Apple готує смарт-годинник для спортсменів, зі збільшеним екраном та захищеним корпусом

Вже у вересні Apple представить наступне покоління смарт-годинників, але цього разу вийдуть не дві, а одразу три нові моделі. Фірма готує Apple Watch для спортсменів, які отримають великий екран та надзвичайно міцний корпус.





Асортимент смарт-годинників від Apple розширюється

Компанія з Купертіно орієнтується насамперед на флагманські моделі (Apple Watch серії X), але в 2020 році на ринку дебютували і більш дешеві смарт-годинники – Apple Watch SE. Наразі невідомо, коли у них з’явиться наступник, але, мабуть, не цього року.

Інсайдер Марк Гурман розповів, що на вересневій презентації вийде дві стандартні моделі: з екранами на 41 мм та 45 мм. Крім цих версій, буде також модель 47 мм, діагональ дисплея якої становитиме 1.99 дюйма, що на 5% більше, ніж діагональ серії 45 мм (1.901 дюйма).

Apple Watch Series 8 у новому виконанні відрізнятимуться від 41-мм та 45-мм варіантів посиленим корпусом, крім того, смарт-годинник буде оснащений акумулятором більшої ємності.

За попередніми даними, Apple Watch 8 серії 47 мм націлені на любителів екстріму. При цьому вони збережуть мінімалістичний дизайн, на відміну від, наприклад, агресивних Amazfit T-REX 2.

Очікується, що нові Apple Watch будуть найдорожчою моделлю 8 серії (принаймні в базовому виконанні). На даний момент інформації про ціну немає, але Гурман зазначає, що вона буде вищою за вартість Apple Watch у сталевому корпусі, які зараз коштують від $699.