Samsung не буде випускати дешеві гнучкі смартфони

Минулого тижня з’явилася інтригуюча чутка, яка стверджувала, що Samsung працює над більш доступним складним пристроєм, який буде випущений наступного року. Інтригує не сам пристрій, а те, скільки, за чутками, він коштуватиме: “від $400 до $500”.

Це звучало дуже оптимістично з самого початку, а сьогодні Samsung псує всім свято, фактично відкрито заявляючи, що цього не станеться.

За даними корейського видання, Samsung заявляє, що не планує випускати складні смартфони середнього класу, прямо спростовуючи вищезгадані чутки.

“Ми не плануємо випускати складні смартфони середнього цінового діапазону, і останні чутки є безпідставними”, – заявив представник Samsung Electronics.

Тож наразі, схоже, що Motorola зі своїми Razr 40 / Razr 2023 залишилася грати наодинці в просторі “складаних смартфонів середнього цінового діапазону”. Razr 2023 спочатку був запущений в США за ціною $699,99, але зараз ви можете придбати його всього за $499,99, і це в межах цільової ціни Samsung за чутками на складний смартфон середнього класу Galaxy Z, якого насправді не існує.

А тепер давайте закінчимо на мажорній ноті: якщо вам цікаво, чи випустить Samsung колись FE-версію одного зі своїх планшетів, той самий представник Samsung сказав наступне: “З цього приводу нічого не вирішено”. Можливо, це означає, що ще є час для того, щоб щось вирішити в найближчому майбутньому.