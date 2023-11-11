Samsung міняє правила: в 2024 році компанія планує випустити дешевий гнучкий смартфон

Samsung має намір представити наступного року бюджетний складаний смартфон вартістю до $500. Про це повідомляє портал GSMArena з посиланням на TrendForce та інсайдера Revegnus.

За словами інсайдера, Samsung має намір випустити складні смартфони середнього класу вартістю від $400 до $500. Про схожі плани компанії також розповіли журналісти TrendForce. За їхніми даними, південнокорейська компанія планує анонсувати бюджетний складаний смартфон уже наступного року.

Передбачається, що новинка буде виконана у форматі розкладачки, як пристрої лінійки Galaxy Z Flip. На яких саме характеристиках заощадить Samsung, невідомо.

Журналісти також повідомляють, що бюджетна розкладачка з низьким цінником може з’явитися в модельному ряду Huawei. Однак її приблизні вартість і дата анонсу поки що не розкриваються.

На даний момент однією з найдоступніших розкладачок є Tecno Phantom V Flip, яка на глобальному ринку пропонується за ціною від $600. Вартість Samsung Galaxy Z Flip5 у США на момент презентації становила $999.