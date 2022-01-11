Страшна істота: робота з «обличчям людини» показали у дії

Навіть ультрасучасні роботи до сьогодні викликали швидше скепсис і легку нудьгу – який-небудь дурень з силіконовим людиноподібним обличчям або собака від Boston Dynamics це, звичайно, кумедно, але з уявленнями людства з фантастичних книг і фільмів і поряд не стоїть. А ось робот-гуманоїд Ameca, про який ходило багато чуток, після презентації на відео дійсно здатний будь-кому нагадати про культовий фільм «Я робот» з Віллом Смітом.





Крім того, що антропоморфний робот має людську міміку і підтримує зоровий контакт, він здатний вільно розмовляти з людьми на різні теми і навіть несподівано гостро жартувати. Розмова настільки жива і невимушена, що якби у машини був трохи менш роботизований голос і не така монотонна манера мови, то без картинки будь-хто би подумав, що розмова відбувається між парою приятелів, які люблять один одного підколоти.

Повноцінна презентація гуманоїду Ameca відбулася на виставці CES 2022, де робот справив справжній фурор:

Проте лякаюча схожість штучного інтелекту з людиною поки що не повинна лякати – робот бовтає та жестикулює завдяки складній системі датчиків та приводів, але ходити це диво техніки ще не навчилося. Подібний функціонал йому ще належить освоїти в майбутньому, розробники з компанії Engineered Arts вже планують комерційний продаж свого дітища, хоча Ameca досі перебуває в розробці. Ціна виготовлення робота-гуманоїда стане зрозумілою, коли інженери доведуть його до фінальної версії.