OPPO Find X9 та Find X9 Pro в Європі коштуватимуть значно дорожче

Незадовго до прем’єри глобальних версій смартфонів серії OPPO Find X9 в мережі з’явилися їх очікувані ціни на ринку Європи. Судячи з цифр, що з’явилися в мережі, смартфони виявляться відчутно дорожчими за свої китайські версії.

Згідно з інсайдерськими даними, базова модель Find X9 в модифікації 12/512 ГБ буде коштувати €999 проти $700 в Китаї, а «глобалка» Find X9 Pro з тим же обсягом пам’яті — €1299 проти $798. При цьому у міжнародних версій смартфонів не буде червоного забарвлення корпусу: воно залишиться ексклюзивом для домашнього ринку.

Нормативні документи відомства EU Energy Labelling (EPREL) підтверджують, що ємність АКБ гаджетів залишиться без змін — 7025 мАг і 7500 мАг відповідно. Прем’єра новинок в Європі очікується завтра, 28 жовтня.