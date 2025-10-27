Стаж рахуватимуть по-новому: українцям нагадали про дедлайн оцифрування трудових книжок

Українцям нагадали про важливий дедлайн: оцифрувати паперові трудові книжки та інші документи, що підтверджують стаж, необхідно до 10 червня 2026 року. Як пояснили у Пенсійному фонді України, перехід на електронний формат спрощує оформлення пенсій, захищає дані від втрати та дозволяє працівникам контролювати свій стаж онлайн.

Юристи нагадують, що після завершення цього перехідного періоду страховий стаж визначатиметься переважно за даними електронного реєстру.

Що таке електронна трудова книжка

Електронна трудова книжка — це цифровий аналог паперової, в якій всі дані про трудову діяльність працівника зберігаються у Державному реєстрі соціального страхування. Важливо, що до неї вносяться не лише записи з самої трудової, а й інформація з інших документів, що підтверджують стаж:

трудових договорів;

військового квитка;

дипломів про навчання (на денній формі);

свідоцтва про народження дитини (для жінок);

довідок про підтвердження стажу тощо.

Подати дані до електронної трудової книжки може як сам працівник, так і його роботодавець. Працівники можуть зробити це самостійно через вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ) або у найближчому сервісному центрі. Роботодавці подають відомості через електронний кабінет страхувальника. Подання здійснюється в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після оцифрування паперова книжка залишається у працівника. За його бажанням, роботодавець і надалі може робити там записи про прийняття на роботу, переведення чи звільнення, але основні відомості зберігатимуться вже у цифровій системі. Працівник може будь-коли звірити інформацію в онлайн-кабінеті з паперовими записами, а у разі виявлення неточностей — звернутися до органів ПФУ для уточнення.