Від помилки до світового стандарту: неочікувана історія комп’ютерно миші

Використовувати сучасний комп’ютер без мишки практично неможливо. Так, власники ноутбуків навчилися користуватися тачпадом, але багато хто досі до нього не звик.

Витоки комп’ютерної миші лежать не в цілеспрямованому пошуку нового пристрою введення, а в рамках грандіозного експерименту з розширення можливостей людського розуму. На початку 1960-х в Стенфордському дослідницькому інституті Дуглас Енгельбарт і його команда працювали над системою NLS, метою якої було принципово змінити взаємодію людини і машини.

Дуглас Енгельбарт — винахідник комп’ютерної миші. Авторство фото: Alex Handy from Oakland, Nmibia. Dr. Douglas C. EngelbartUploaded by Edward, CC BY-SA 2.0

У контексті цих досліджень і народився прообраз миші — всього лише один з безлічі маніпуляторів, які тестувалися нарівні з джойстиками і «світловими» перами. Перший функціонуючий екземпляр, сконструйований Вільямом Інглішем у 1964 році, являв собою ручну роботу з дерева, всередині якої ховалися два металевих диски, що відстежували рух по осях. Своє ім’я пристрій отримав абсолютно випадково завдяки шнуру, який нагадував співробітникам лабораторії мишачий хвіст.

Перша комп’ютерна миша

Доленосною для миші стала презентація, що увійшла в аннали історії як «Мати всіх демонстрацій», яка відбулася 9 грудня 1968 року. Протягом півтори години Енгельбарт показував аудиторії технології, які визначать розвиток технологій на десятиліття вперед: гіпертекст, відеоконференцзв’язок, спільну роботу з документами. І це, увага, 1968 рік!

Але на тлі цього технологічного прориву скромний дерев’яний маніпулятор практично не отримав уваги. Навіть у той час він виглядав скоріше архаїчно, ніж мав перспективу подальшого розвитку. І фахівці, і журналісти були настільки вражені іншими елементами системи, що миша залишилася в тіні. Примітно, що сам винахідник не розглядав її як ключовий результат своєї роботи, а патентне відомство зафіксувало її під куди більш прозаїчною назвою — «індикатор координат X і Y для системи з дисплеєм». Ось так все було цікаво.

Після знаменної демонстрації мишу чекали довгі роки забуття. Першу спробу комерціалізації зробила компанія Xerox, включивши пристрій в комплект своєї системи Xerox 8010 Star в 1981 році. Але колосальна вартість комп’ютера і самої миші, яка досягала 400 доларів, зумовила провал проекту на споживчому ринку. Переломний момент настав, коли засновник Apple Стів Джобс, відвідавши дослідницький центр Xerox PARC, зміг розгледіти потенціал, невидимий іншим.

Він поставив перед інженерами Apple амбітне завдання: створити надійну і гранично дешеву версію маніпулятора, адже це було набагато зручніше. Рішення було знайдено у вигляді однокнопкової миші для комп’ютера Apple Lisa, а справді масовою вона стала разом з виходом Macintosh в 1984 році, який познайомив світ з інтуїтивним графічним інтерфейсом. Саме операційні системи з графічним інтерфейсом стали поштовхом до розвитку комп’ютерної миші — в «нудних» так званих «досівських» програмах курсор фактично був не потрібен.

Комп’ютерна миша Apple Macintosh Plus

Конструкція миші зазнала декількох принципових змін. Початкова схема з двома колесами швидко поступилася місцем більш ефективному кульковому приводу. Кулькові миші, які десятиліттями були стандартом, мали істотний недолік — механізм постійно засмічувався, змушуючи користувачів регулярно витягувати кульку і очищати внутрішні ролики. Напевно, всі пам’ятають, як ми використовували ватку зі спиртом, щоб протерти заповітну кульку.

Технологічний стрибок відбувся на рубежі тисячоліть, коли на зміну механіці прийшла оптика. Світлодіодні, а потім і лазерні сенсори позбавили пристрій головного недоліку — залежності від бруду — і забезпечили безпрецедентну точність позиціонування. Якщо для «роликової» миші була потрібна обов’язково хороша поверхня, а килимок, то оптична мишка може працювати добре буквально на будь-яких поверхнях.

Паралельно розвивалися і інтерфейси підключення: від спеціалізованих портів до універсального USB, а потім і до повністю бездротових рішень на основі радіочастот і Bluetooth.

Бездротова миша з донгом

Успіх комп’ютерної миші, особливо на тлі існуючих альтернатив, здається на перший погляд неочевидним. Такі пристрої, як трекбол або світлове перо, пропонували інші, більш точні способи управління. Але миша виявилася ідеальним компромісом, що поєднує в собі неперевершену ергономіку, високу точність і відносну простоту виробництва. Вона дозволяла працювати годинами, не втомлюючи кисть, на відміну від постійно висячої в повітрі руки з пером.

Її принцип відносного позиціонування (коли пристрій можна підняти і перемістити) виявився набагато ефективнішим для навігації по великому робочому простору, ніж абсолютне позиціонування деяких конкурентів. Це рідкісний приклад того, як не найдосконаліше з інженерної точки зору рішення, завдяки своїй універсальності і практичності, зуміло підкорити собі весь ринок.

То чому комп’ютерна миша вважається помилкою?

Комп’ютерна миша вважається «помилкою», тому що спочатку була побічним продуктом досліджень Дугласа Енгельбарта і не розглядалася як серйозний винахід. Навіть на знаменитій демонстрації 1968 року вона залишилася в тіні інших технологій, а перші комерційні моделі Xerox провалилися через надмірну вартість і досить «вигадливий» зовнішній вигляд.

Миша вижила лише завдяки наполегливості Стіва Джобса, який розгледів у ній потенціал, невидимий іншим. Таким чином, її шлях до статусу стандарту був не результатом продуманого плану, а ланцюгом випадковостей, що і дозволяє називати її «щасливою помилкою», яка визначила розвиток інтерфейсів на десятиліття вперед.

Бездротова миша Apple Mighty Mouse

Що буде далі?

Еволюція миші почалася з механічних роликів, які були схильні до забруднення, потім перейшла до оптичних світлодіодних сенсорів, а після — до високоточних лазерних. Кожен етап підвищував точність, надійність і універсальність пристрою, остаточно позбавивши його від залежності від фізичного контакту з поверхнею.

Наступним логічним кроком стане повна відмова від проводів. Технології, подібні до надзвичайно економічного Bluetooth Low Energy, дозволять миші працювати роками без заміни батареї. Більш того, в пристрій буде вбудовуватися спеціалізований штучний інтелект. Він зможе аналізувати ваші дії: автоматично змінювати профіль чутливості при переході з гри в графічний редактор, передбачати наміри по траєкторії руху курсору або виявляти ознаки м’язової втоми по тремтінню в руці.