ШІ-міністр Албанії несподівано завагітніла і буде багатодітною мамою

В Албанії з’явився перший міністр ШІ, відповідальний за розвиток і регулювання штучного інтелекту. Нейромережевого міністра звуть Діелла. Відомо, що Діелла вагітна і чекає 83 цифрових дітей, які незабаром стануть помічниками депутатів.

Діеллу представив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама в рамках міжнародного форуму Berlin Global Dialogue. «Це перший випадок, коли ШІ бере на себе реальні міністерські обов’язки в уряді. Це новаторський крок», — повідомив Еді Рама під час свого виступу.

Прем’єр-міністр уточнив, що Діелла була створена не з метою замінити державних службовців, а для «посилення їх можливостей» шляхом оптимізації роботи.

Еді Рама

«Моя місія полягає в перетворенні прийняття рішень, заснованих не на інтуїції, а на фактичних даних, алгоритмах і прозорій інформації. У кожному міністерстві будуть навчені ШІ-загони, які виявлятимуть неефективність держслужбовців, автоматизуватимуть повторювану роботу і робитимуть результати вимірюваними в режимі реального часу. Для бізнесу це означає уряд, який нарешті говорить їхньою мовою. Швидкість, ясність і передбачуваність. ШІ допоможе виявити інвестиційні бар’єри до того, як вони стануть кризами, виявити корупційні ризики до того, як вони стануть скандалами, і передбачити ринкові можливості до того, як вони будуть втрачені», — заявила міністр ШІ Діелла.

Еді Рама зізнався, що сприймає Діеллу як власну дочку. За словами прем’єр-міністра, Діелла знає характер Еді, глибоко віддана своїй партії і може заміняти Еді, наприклад, відповідати на листи, коли прем’єр відсутній або зайнятий іншими справами.

Вагітна міністр ШІ Албанії

Наприкінці свого виступу Еді Рама анонсував вагітність міністра ШІ Діелли. Вона чекає 83 цифрових дітей, які незабаром стануть агентами ШІ. Їх пізніше передадуть кожному члену парламенту Албанії. Це будуть якісь помічники ШІ для депутатів, які мають зв’язок з Діеллою.

Кожна така дитина буде цифровим асистентом депутата і буде присутня на засіданнях, вести записи, підказувати, як реагувати, і знати все про законодавство ЄС, як їхня мама. Якщо депутат піде на каву і забуде повернутися, його цифровий помічник зможе розповісти, що обговорювали під час його відсутності і чи згадувалося його ім’я. Еді Рама

Еді уточнив, що на наступний Berlin Global Dialogue доведеться привозити 84 екрани для кожного міністра-ШІ та помічника-ШІ, щоб з ними міг поговорити кожен учасник форуму.