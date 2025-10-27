“Нетиповий трафік”: як мобільні оператори зменшують швидкість мобільного інтернету

Кожен абонент мобільного зв’язку хоча б раз стикався з ситуацією, коли швидкість інтернету раптово і без попередження різко знижувалася. Сторінки завантажуються болісно довго, відео постійно буферизується, а про комфортний серфінг або тим більше онлайн-ігри доводиться забути.

При зверненні до служби підтримки стільникового оператора можна отримати відповідь: «Згідно з умовами договору, при нетипово високому споживанні трафіку швидкість мобільного інтернету може бути знижена». Що ж насправді стоїть за цим формулюванням? Давайте розбиратися.

Що таке «нетипово високе споживання» мовою операторів?

Почнемо з головного — чіткого визначення найпроблемнішої частини цієї умови. «Нетипово високе споживання» — це навмисно розмитий термін, який використовується операторами зв’язку.

На відміну від чітко прописаного у вашому тарифі місячного пакета гігабайтів (наприклад, 20 ГБ), після якого швидкість знижується завжди і для всіх, «нетипове» навантаження визначається оператором ситуативно. Це означає, що не існує конкретного порогу в гігабайтах, перейшовши який ви гарантовано отримаєте зниження швидкості. Для одного оператора в конкретний день це може бути 50 ГБ, а для іншого — 150 ГБ.

Технічні причини обмежень швидкості

За розпливчастою формулюванням ховаються цілком конкретні технічні та економічні причини.

Перевантаження базових станцій. Кожна базова станція — це складне обладнання з обмеженою пропускною здатністю. Коли до однієї БС одночасно підключаються сотні користувачів (наприклад, в годину пік в спальному районі або на масовому заході), її ресурси діляться між усіма. Щоб не допустити повного «колапсу» мережі і забезпечити хоча б базовий зв’язок всім, оператор змушений штучно обмежувати швидкість. Обмежений радіочастотний ресурс. Швидкість інтернету безпосередньо залежить від фізичних характеристик каналу передачі інформації — смуги частот. Цей ресурс не безмежний. Оператори змушені постійно перерозподіляти наявні частоти (процес, який називається рефармінгом) між застарілими технологіями 2G/3G і сучасним 4G, щоб забезпечити зростаючі потреби. Фільтрація «небажаного» трафіку. Деякі тарифи, особливо старі або безлімітні, можуть містити приховані умови, що обмежують використання інтернету для певних цілей. Йдеться переважно про роздачу інтернету та використання торрентів.

Що робити, якщо швидкість вже знизили?