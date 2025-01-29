NVIDIA змінила плани: RTX 5070 Ti вийде пізніше

NVIDIA змінила дату випуску відеокарти GeForce RTX 5070 Ti. Замість 14 лютого, як планувалося раніше, старт продажів відбудеться 20 лютого. Затримка пов’язана зі святкуванням китайського Нового року. Огляди новинки з’являться на день раніше, 19 лютого.

Рекомендована ціна відеокарти становить 749 доларів США, проте експерти прогнозують, що на початку продажів придбати її за такою ціною буде важко через ажіотаж.

Варто зазначити, що 30 січня знімається ембарго на огляди еталонної версії GeForce RTX 5080, а також стартують продажі моделей RTX 5090, 5090D (для китайського ринку) та 5080.